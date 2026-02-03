El mapa de las zonas inundables en Cádiz: estos son los municipios con más riesgos
Las lluvias persistentes de la borrasca Leonardo ponen en alerta por inundaciones a varios municipios de la provincia de Cádiz
Suspenden las clases presenciales este miércoles en Cádiz
Aviso rojo de Aemet por la borrasca Leonardo: los municipios donde se esperan más lluvias
La borrasca Leonardo deja muchas zonas de Cádiz vulnerable a inundaciones pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. "El río atmosférico va a dejar una concentración de lluvias sin precedentes", reconocía Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. En algunos puntos, incluso lloverá más que en todo un año. Los terrenos más inundables de Cádiz ya llevan semanas sufriendo los efectos de las lluvias sucesivas, con Leonardo se espera que esto vaya a peor. Es el caso del entorno del río Guadalete, a su paso por Jerez, que se desbordó el pasado jueves 29 de enero y donde se esperan horas críticas este miércoles 4 de febrero. Varias casas ya fueron desalojadas del área rural jerezana y la amenaza de inundación pone en alerta a toda la provincia de Cádiz.
"Los expertos advierten que cualquier zona inundada en los últimos 50 años podrían volver a inundarse", advierte Juanma Moreno. Las Zonas Inundables (ZI) de Cádiz de los últimos diez años en población de origen fluvial las recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en un mapa que marca en naranja todas las áreas en potencial peligro. La Junta de Andalucía ha elevado el nivel de emergencia de la fase 1 a la fase 2, lo que implica que la Unidad Militar de Emergencias ya está avisada para que tenga que intervenir en caso necesario.
Las zonas inundables de origen fluvial de Cádiz se clasifican en cuatro grupos. Las zonas inundables (ZI) de origen fluvial se clasifican en tres grupos: inundaciones últimos 500 años (probabilidad baja o excepcional), inundaciones últimos 100 años (probabilidad media u ocasional) e inundaciones últimos 10 años (alta probabilidad).
Las zonas de Cádiz en riesgo de inundación de origen fluvial
- Arroyo del Salado (Costa Noroeste)
- Afluente playa Punta Candor (Rota)
- Afluente Playa Peginas (Rota)
- Río Tavizna (Sierra Grazalema)
- Río Ubrique
- Río Guadalporcún en Torre Alháquime
- Río Guadalporcún en Setenil
- Río Guadalete desde Arcos a Jerez
- Río Guadalete a su paso por El Puerto
- Guadalete hasta desembocadura en Bahía de Cádiz (zona de El Puerto de Santa María, afueras de Puerto Real)
- Poblado Doña Blanca (El Puerto)
- Desembocaduras ríos Guadalete y San Pedro (Bahía de Cádiz)
- Valdelagrana - Coto de la Isleta (El Puerto)
- Marismas de Las Aletas (Puerto Real)
- Marismas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz entre Puerto Real y San Fernando
- Arroyo Zurraque (San Fernando)
- Arroyo Cercado (Chiclana)
- Río Iro (tramo bajo) (Chiclana)
- Arroyo Carajolilla (Chiclana)
- Río Roche (Conil)
- Arroyo del Quinto (Conil)
- Río Salado (Janda)
- Arroyo Conilete (Vejer)
- Arroyo de la Zarza (Vejer)
- Arroyo de San Ambrosio (Vejer)
- Río Barbate (tramo bajo)
- Arroyo Candalar (Zahara de los Atunes)
- Arroyo Las Villas (Zahara de los Atunes)
- Río Almodóvar (Janda- Campo de Gibraltar)
- Río del Valle (Tarifa)
- Arroyo Garganta de San Francisco (Tarifa)
- Río La Jara (Tarifa)
- Arroyo Salado (Tarifa)
Cádiz es la provincia con más personas viviendo en zonas inundables
Según el mapa interactivo del Miteco, Cádiz es la provincia que más zonas inundables presenta, afectando en total a unos 75.000 vecinos. Un dato que cuenta también con la inundabilidad por riesgo marítimo. Una de las partes más vulnerables de la provincia corresponde a todas las poblaciones formadas en torno al río Guadalete desde su paso por Arcos hasta Jerez. sobre todo las áreas rurales de las poblaciones formadas en torno a este río. Este río de 54 kilómetros entró en nivel rojo la última semana y se prevé que en las próximas horas sea un foco de incidencias.
Solo con Jerez, más de 200.000 personas del núcleo urbano y rural se ven amenazadas por la acción del Guadalete. Después, el recorrido del mismo hacia su desembocadura en la Bahía de Cádiz hace que otras poblaciones como El Puerto y Puerto Real tengan vecinos en zonas de riesgo.
Asimismo, poblaciones como Chiclana, Vejer, Conil, Barbate o Benalup cuentan con una parte de su zona rural que también está expuesta a la inundabilidad. En el caso del municipio chiclanero esto afecta incluso a zonas más pobladas cercanas a Los Gallos y a La Barrosa.
Los municipios con más lluvia para este miércoles 4 de febrero en Cádiz
La borrasca Leonardo se presenta intensa en Cádiz con acumulados importantes, sobre todo en la Sierra de Grazalema donde Aemet ha activado el aviso rojo para este miércoles 4 de febrero. En el resto de la provincia, los avisos son naranja.
Estos son los acumulados previstos para la jornada del 4 de febrero:
- Alcalá de los Gazules: 72.3litros/metro cuadrado
- Alcalá del Valle: 95.6 litros/metro cuadrado
- Algar: 74.3 litros/metro cuadrado
- Algeciras: 72.9 litros/metro cuadrado
- Algodonales: 111.8 litros/metro cuadrado
- Arcos de la Frontera: 53.8 litros/metro cuadrado
- Barbate: 39.5 litros/metro cuadrado
- Barrios, Los: 80.7 litros/metro cuadrado
- Benalup-Casas Viejas: 48.4 litros/metro cuadrado
- Benaocaz: 144.7 litros/metro cuadrado
- Bornos: 54.8 litros/metro cuadrado
- Bosque, El: 114.8 litros/metro cuadrado
- Cádiz: 22.6 litros/metro cuadrado
- Castellar de la Frontera: 66.1 litros/metro cuadrado
- Chiclana de la Frontera: 29.9 litros/metro cuadrado
- Chipiona: 20.6 litros/metro cuadrado
- Conil de la Frontera: 29litros/metro cuadrado
- Espera: 51.2 litros/metro cuadrado
- Gastor, El: 120.4 litros/metro cuadrado
- Grazalema: 142.9 litros/metro cuadrado
- Jerez de la Frontera: 31.7 litros/metro cuadrado
- Jimena de la Frontera: 94.4 litros/metro cuadrado
- Línea de la Concepción, La: 58.4 litros/metro cuadrado
- Medina-Sidonia: 40 litros/metro cuadrado
- Olvera: 100 litros/metro cuadrado
- Paterna de Rivera: 46.4 litros/metro cuadrado
- Prado del Rey: 94.2 litros/metro cuadrado
- Puerto de Santa María, El: 26 litros/metro cuadrado
- Puerto Real: 26.5 litros/metro cuadrado
- Puerto Serrano: 74 litros/metro cuadrado
- Rota: 23.1 litros/metro cuadrado
- San Fernando: 27 litros/metro cuadrado
- San José del Valle: 52.2 litros/metro cuadrado
- San Martín del Tesorillo: 58.7 litros/metro cuadrado
- Sanlúcar de Barrameda: 23.4 litros/metro cuadrado
- San Roque: 64.4 litros/metro cuadrado
- Setenil de las Bodegas: 99.2 litros/metro cuadrado
- Tarifa: 55.3 litros/metro cuadrado
- Torre Alháquime: 100.3 litros/metro cuadrado
- Trebujena: 30.3 litros/metro cuadrado
- Ubrique: 137 litros/metro cuadrado
- Vejer de la Frontera: 35.8 litros/metro cuadrado
- Villaluenga del Rosario: 151.1 litros/metro cuadrado
- Villamartín: 63.5 litros/metro cuadrado
- Zahara: 125.7 litros/metro cuadrado
