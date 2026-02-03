El mapa de las zonas inundables en Cádiz: estos son los municipios con más riesgos

La borrasca Leonardo deja muchas zonas de Cádiz vulnerable a inundaciones pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. "El río atmosférico va a dejar una concentración de lluvias sin precedentes", reconocía Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. En algunos puntos, incluso lloverá más que en todo un año. Los terrenos más inundables de Cádiz ya llevan semanas sufriendo los efectos de las lluvias sucesivas, con Leonardo se espera que esto vaya a peor. Es el caso del entorno del río Guadalete, a su paso por Jerez, que se desbordó el pasado jueves 29 de enero y donde se esperan horas críticas este miércoles 4 de febrero. Varias casas ya fueron desalojadas del área rural jerezana y la amenaza de inundación pone en alerta a toda la provincia de Cádiz.

Riesgo de inundación en la provincia de Cádiz Gráficos: Miguel Guillén Zonas críticas por demarcación Demarcación Riesgo Estimado Prioridad Bahía de Cádiz / Campiña Extremo Urgente La Janda / Litoral Muy Alto Alta Campo de Gibraltar Alto Media Sierra de Cádiz Localizado Moderada Haz clic para activar el mapa interactivo Puntos de inundabilidad detectados (T=10) Punto Crítico Área de Influencia Peligrosidad Estado actual y eventos recientes (Últimos 30 días) Alertas Activas / Desbordamientos Localización Causa / Río Estado Jerez (Zonas Bajas) Río Guadalete Nivel de Preemergencia Jimena de la Frontera Río Hozgarganta Vigilancia Intensiva Histórico de inundaciones significativas (Febrero 2026) Fecha Municipio Impacto detectado Nivel 28/01/26 San Roque Corte de carreteras secundarias 🟡 Moderado 15/01/26 Chiclana de la Fra. Inundaciones pluviales casco urbano 🟠 Importante 12/01/26 Vejer (Barca) Anegación de terrenos agrícolas 🟡 Moderado 05/01/26 Ubrique Desbordamiento cauces locales 🟠 Importante

"Los expertos advierten que cualquier zona inundada en los últimos 50 años podrían volver a inundarse", advierte Juanma Moreno. Las Zonas Inundables (ZI) de Cádiz de los últimos diez años en población de origen fluvial las recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en un mapa que marca en naranja todas las áreas en potencial peligro. La Junta de Andalucía ha elevado el nivel de emergencia de la fase 1 a la fase 2, lo que implica que la Unidad Militar de Emergencias ya está avisada para que tenga que intervenir en caso necesario.

Las zonas inundables de origen fluvial de Cádiz se clasifican en cuatro grupos. Las zonas inundables (ZI) de origen fluvial se clasifican en tres grupos: inundaciones últimos 500 años (probabilidad baja o excepcional), inundaciones últimos 100 años (probabilidad media u ocasional) e inundaciones últimos 10 años (alta probabilidad).

Las zonas de Cádiz en riesgo de inundación de origen fluvial

Arroyo del Salado (Costa Noroeste)

Afluente playa Punta Candor (Rota)

Afluente Playa Peginas (Rota)

Río Tavizna (Sierra Grazalema)

Río Ubrique

Río Guadalporcún en Torre Alháquime

Río Guadalporcún en Setenil

Río Guadalete desde Arcos a Jerez

Río Guadalete a su paso por El Puerto

Guadalete hasta desembocadura en Bahía de Cádiz (zona de El Puerto de Santa María, afueras de Puerto Real)

Poblado Doña Blanca (El Puerto)

Desembocaduras ríos Guadalete y San Pedro (Bahía de Cádiz)

Valdelagrana - Coto de la Isleta (El Puerto)

Marismas de Las Aletas (Puerto Real)

Marismas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz entre Puerto Real y San Fernando

Arroyo Zurraque (San Fernando)

Arroyo Cercado (Chiclana)

Río Iro (tramo bajo) (Chiclana)

Arroyo Carajolilla (Chiclana)

Río Roche (Conil)

Arroyo del Quinto (Conil)

Río Salado (Janda)

Arroyo Conilete (Vejer)

Arroyo de la Zarza (Vejer)

Arroyo de San Ambrosio (Vejer)

Río Barbate (tramo bajo)

Arroyo Candalar (Zahara de los Atunes)

Arroyo Las Villas (Zahara de los Atunes)

Río Almodóvar (Janda- Campo de Gibraltar)

Río del Valle (Tarifa)

Arroyo Garganta de San Francisco (Tarifa)

Río La Jara (Tarifa)

Arroyo Salado (Tarifa)

Cádiz es la provincia con más personas viviendo en zonas inundables

Según el mapa interactivo del Miteco, Cádiz es la provincia que más zonas inundables presenta, afectando en total a unos 75.000 vecinos. Un dato que cuenta también con la inundabilidad por riesgo marítimo. Una de las partes más vulnerables de la provincia corresponde a todas las poblaciones formadas en torno al río Guadalete desde su paso por Arcos hasta Jerez. sobre todo las áreas rurales de las poblaciones formadas en torno a este río. Este río de 54 kilómetros entró en nivel rojo la última semana y se prevé que en las próximas horas sea un foco de incidencias.

Solo con Jerez, más de 200.000 personas del núcleo urbano y rural se ven amenazadas por la acción del Guadalete. Después, el recorrido del mismo hacia su desembocadura en la Bahía de Cádiz hace que otras poblaciones como El Puerto y Puerto Real tengan vecinos en zonas de riesgo.

Asimismo, poblaciones como Chiclana, Vejer, Conil, Barbate o Benalup cuentan con una parte de su zona rural que también está expuesta a la inundabilidad. En el caso del municipio chiclanero esto afecta incluso a zonas más pobladas cercanas a Los Gallos y a La Barrosa.

Los municipios con más lluvia para este miércoles 4 de febrero en Cádiz

La borrasca Leonardo se presenta intensa en Cádiz con acumulados importantes, sobre todo en la Sierra de Grazalema donde Aemet ha activado el aviso rojo para este miércoles 4 de febrero. En el resto de la provincia, los avisos son naranja.

Estos son los acumulados previstos para la jornada del 4 de febrero: