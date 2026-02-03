Cuartos de final del COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Teatro Falla? Orden de actuación de la quinta sesión

La quinta sesión de los cuartos de final se celebra esta noche desde las 20:00 horas con ocho agrupaciones en busca de un pase más en este COAC 2026. La función se presenta atractiva desde el inicio, con el coro de Pedrosa y Fernández, hasta el final, con la chirigota de Rota de Antoñito Molina. El cuarteto de Gago, la chirigota de los Villegas y la de los Molina y la comparsa de Fran Quintana también cantan en esta función, junto a la comparsa de las Niñas de Alcalá y la nueva de Nono Galán.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'La esencia': El coro de Pedrosa y David Fernández, con un importante peso de Kike Remolino en su confección, tira de gaditanismo . Una explicación de la esencia de Cádiz y del gaditano y con el metacarnaval en parte de los versos. La crítica de 'Diario del Carnaval' la calificó de bueno y Jurado Diario le otorgó un total de 233 puntos, en cuarta posición.

20.45 Comparsa 'Las jorobadas': La comparsa de las Niñas de Alcalá, con un grupo melódico y una interpretación exquisita, retoma su buena senda con una idea crítica y bien expuesta sobre los problemas del día a día de las mujeres. La valoración de Diario del Carnaval es 'aceptable' y Jurado Diario la puntúa con 200 puntos y lo colocó en el lugar 16º en preliminares.

21.30: Cuarteto '¡Que no vengan!'. El autor Miguel Ángel Moreno se mantiene en forma como uno de los mayores talentos de la fiesta al saber montar una historia con ironía e inteligencia para denunciar el estado en el que se encuentra el COAC desde el Everest. La crítica de este diario lo valoró como "muy bueno" y Jurado Diario lo colocó en primer lugar en las preliminares.

22.15: Chirigota 'Los compays': La chirigota de los Molina regresa al Concurso con un repertorio que bebe de los sones cubanosy de su sello musical, muy marcado en los pasodobles y en el remate del popurrí. La crítica la valoró de "aceptable" y Jurado Diario le dio 206 puntos, colocándolas en el undécimo lugar.

23.00: Comparsa 'Los hijos de Cádiz': Fran Quintana retorna a su estilo clásico cpn una comparsa que suena y huele a comparsa. Parece una obviedad, pero no lo es en los tiempos que corren. Una apuesta por Cádiz para parir un repertorio en el que prevalece la crítica. La valoración fue de "buena", con 220 puntos por el Jurado Diario y en la octava posición.

23.45: Chirigota 'Piensa mal y acertarás (los desconfíaos)'. La chirigota de los Villegas mantiene su línea con un nuevo repertorio de situación, un estilo con el que se manejan a la perfección, . La valoración fue de "buena" y se posicionaron en cuarto lugar con 228 puntos.

00.30: Comparsa 'El jovencito Frankistein': LNono Galán regresa con un grupo joven que le da la vida para plantear una idea con originalidad. A esto hay que sumar una interpretación sencilla, sin estridencias y que entra muy fácil al oído Se valoró de aceptable y Jurado Diario le otorgó el puesto número 19 con 197 puntos.

1.15: Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'. Cierra función la chirigota roteña de Antoñito Molina, con un tipo que se presta mucho al humor negro, como organizadores de funerales, y con música reconocible de David Carapapa, que se ha unido al proyecto. La valoración de la crítica de Diario del Carnaval fue aceptable y el Jurado Diario le otorgó 191 puntos, colocándose en el puesto 17 de la clasificación.