Aviso rojo de Aemet en Cádiz por la borrasca Leonardo este miércoles: los municipios con más litros acumulados por las lluvias torrenciales

Mapa de lluvias que se esperan en Cádiz durante el miércoles y el jueves

La borrasca Leonardo tiene en alerta a toda la provincia de Cádiz en las próximas horas con un episodio de lluvias intensas y persistentes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por precipitaciones abundantes y viento fuerte, con Grazalema en aviso rojo, el nivel más alto, ante el riesgo de lluvias torrenciales en un corto espacio de tiempo.

El temporal, de origen atlántico, entrará con fuerza desde el oeste y afectará especialmente a las zonas de sierra, campiña y litoral, donde se espera que las precipitaciones sean continuas y localmente muy intensas. La situación preocupa especialmente en áreas de montaña, donde el relieve favorece la acumulación de grandes cantidades de agua y aumenta el riesgo de crecidas rápidas en ríos y arroyos.

Grazalema, en aviso rojo por lluvias persistentes

La comarca de la Sierra de Grazalema vuelve a situarse en el centro del episodio meteorológico. AEMET mantiene activado el aviso rojo en Grazalema por un "riesgo extremo" de precipitaciones muy abundantes y persistentes. Se trata de una zona especialmente sensible a este tipo de temporales, ya que suele registrar los mayores acumulados de lluvia de toda la provincia. Según ha advertido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en los próximos días se puede lllegar a los 700 litros.

Junto a Grazalema, otros municipios del interior y del Campo de Gibraltar se encuentran bajo aviso naranja, lo que implica un riesgo importante por lluvias fuertes y rachas de viento. En la campiña gaditana y el litoral, el aviso es amarillo, aunque no se descartan chubascos intensos puntualmente.

Viento fuerte y mala mar en el litoral

Además de la lluvia, la borrasca Leonardo vendrá acompañada de rachas de viento muy fuertes, especialmente en la costa y en la zona del Estrecho. El viento de componente suroeste podrá superar los 80 kilómetros por hora en algunos puntos, lo que incrementa el riesgo de incidencias como caídas de ramas, desplazamiento de objetos o dificultades en la circulación.

En el litoral gaditano también se esperan fenómenos costeros adversos, con fuerte oleaje y mar muy alterada. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en paseos marítimos, espigones y zonas expuestas al mar.

Recomendaciones ante el temporal

Desde el servicio de emergencias 112 y los ayuntamientos se insiste en la necesidad de actuar con prudencia durante el episodio. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad de lluvia, no cruzar zonas inundadas ni cauces de ríos y prestar atención a la información meteorológica actualizada.

Los suelos, ya muy saturados por las lluvias de las últimas semanas, aumentan el riesgo de inundaciones y desbordamientos, especialmente en zonas bajas y pasos subterráneos. En carreteras secundarias y tramos de montaña, el peligro puede ser mayor por acumulación de agua o desprendimientos.

La jornada más complicada se espera en las próximas horas, aunque las lluvias podrían prolongarse durante el jueves, con chubascos que irán desplazándose de oeste a este. La evolución del temporal dependerá del avance de los frentes asociados a la borrasca Leonardo, que mantiene a Cádiz en una situación de vigilancia constante.

Tiempo en la provincia de Cádiz

Durante la jornada del miércoles 4 de febrero se espera que la lluvia esté presente en la toda la provincia de Cádiz. Aemet no ha publicado aún el acumulado que se espera para esta jornada en la mayoría de municipios, pero Eltiempo.es ha hecho una estimación aproximada y habrá lluvias torrenciales en muchos puntos de la provincia gaditana.