Expertos avisan de los efectos de la borrasca Leonardo en Cádiz: "Habrá desbordamientos de ríos e inundaciones"

La borrasca Leonardo ya está dejando estragos en toda la provincia de Cádiz y son varios los expertos en meteorología los que han advertido de lo que se espera que suceda en las próximas horas en la provincia gaditana. Las previsiones apuntan a lluvias intensas y muy persistentes, rachas de viento fuertes y un temporal marítimo significativo, en un contexto especialmente delicado por la elevada saturación del suelo tras semanas de precipitaciones continuadas.

Protección Civil ha activado distintos niveles de riesgo ante un episodio que se prevé muy adverso entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, con especial incidencia en zonas como Grazalema, la campiña gaditana y el área del Estrecho. Los avisos se extienden también al litoral, donde se espera un fuerte oleaje y condiciones complicadas para la navegación.

Lluvias persistentes que provocarán desbordamientos

Uno de los factores que más preocupa a los expertos es el estado del terreno. Según los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), gran parte de la provincia presenta ya el suelo prácticamente saturado, lo que reduce drásticamente la capacidad de absorción del agua. Cada nuevo episodio de lluvia aumenta el riesgo de desbordamientos, crecidas rápidas de ríos y arroyos e inundaciones.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido de que la situación es especialmente delicada porque "el terreno ya ha absorbido casi toda el agua que puede", lo que incrementa la probabilidad de desbordamientos en las próximas jornadas si se cumplen las previsiones.

Grazalema y el Estrecho, en el punto crítico

El miércoles será, según los modelos actuales, el día más complicado del episodio. La llegada de una masa de aire muy húmeda, de origen tropical, favorecerá precipitaciones continuas y localmente intensas. En la Sierra de Grazalema podrían superarse los 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, cifras muy elevadas incluso para una de las zonas más lluviosas de España.

También el entorno del Estrecho de Gibraltar se verá afectado por lluvias relevantes y, sobre todo, por el viento. Las rachas podrían alcanzar o incluso superar los 100 kilómetros por hora, con riesgo de caída de ramas, árboles y otros elementos, además de posibles incidencias en carreteras y servicios.

Viento y temporal marítimo

La borrasca Leonardo traerá consigo un temporal marítimo notable, especialmente en el litoral gaditano y en el mar de Alborán. Se esperan olas de entre cuatro y cinco metros, con un fuerte poniente que obligará a extremar las precauciones en puertos, paseos marítimos y zonas costeras expuestas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda cerrar ventanas y balcones, y áreas de rompiente, así como asegurar objetos en balcones y azoteas ante la previsión de viento intenso.

Seguimiento constante y precaución

Aunque el jueves se mantendrán las lluvias, los expertos apuntan a que el viento podría convertirse en el fenómeno más destacado de la jornada. A partir del viernes, la borrasca comenzará a perder fuerza de forma progresiva, aunque no se descarta que continúen las precipitaciones y las rachas fuertes durante el fin de semana.

Ante este panorama, los servicios de emergencia insisten en la importancia de seguir la información oficial, extremar la prudencia en desplazamientos y evitar zonas inundables. Cádiz afronta así unos días marcados por la inestabilidad, con la mirada puesta en el cielo y en unos suelos que ya no admiten más agua.