Dos narcolanchas se refugian de la borrasca Leonardo en el río Guadalquivir

De nuevo, una imagen que se está convirtiendo en algo habitual en días de temporales marítimos. La Guardia Civil localizó en la tarde de este lunes 2 de febrero a dos narcolanchas cuatrimotoras que se habían refugiado de los efectos adversos de la borrasca Leonardo en el río Guadalquivir, en Isla Mayor.

Por tal motivo, se activó un dispositivo formado por unidades terrestres, una patrullera del Servicio Marítimo de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo de Sevilla. Cuando la aeronave se acercó a las embarcaciones, ambas iniciaron una huida a gran velocidad hacia la desembocadura del río.

Finalmente, sobre las 20:00 horas se pudo interceptar a una de ellas y se detuvo a los dos tripulantes mientras que la segunda lancha finalmente se dio a la fuga. Tanto los dos detenidos, de 35 y 25 años y con múltiples antecedentes, como la embarcación fueron trasladados hasta el puerto de Bonanza en Sanlúcar.