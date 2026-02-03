Suspenden las clases presenciales en toda la provincia de Cádiz por el aviso rojo por lluvias previsto para el miércoles 4 de febrero

La Junta de Andalucía ha decidido suspender la actividad presencial lectiva en toda la provincia de Cádiz para el miércoles 4 de febrero en base a las malas previsiones de tiempo que se esperan por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. La decisión llega tras la reunión mantenida del Plan de Emergencias de Andalucía, que se ha celebrado este martes, un encuentro presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al mismo han acudido representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el GREA 112, Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del Ejecutivo autonómico. La medida es de aplicación a toda Andalucía salvo en la provincia de Almería porque ahora mismo, "las condiciones climáticas" no lo recomiendan, ya que no se prevén "fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro", según el presidente, quien ha avisado, no obstante, de que esta provincia estará "en evaluación a lo largo del día de hoy" por si cambiara la situación y también hubiera que suspender clases.

Además de la suspensión presencial lectiva de las clases (el presidente de la Junta ha precisado en este punto que la actividad docente puede continuar de manera telemática, una fórmula empleada durante los meses de la pandemia por Covid-19), se han adoptado otras medidas como elevar la situación operativa de nivel 1 a nivel 2. Este cambio implica, por un lado, la posibilidad de incorporar medios extraordinarios de otras administraciones al dispositivo de la Junta puesto en marcha, además de "preposicionar" a la Unidad Militar de Emergencia (UME), una situación de 'preaviso' que les permitiría estar disponibles para actuar de manera inmediata en el caso de que se precisara su ayuda.

Otra de las medidas que se van a adoptar según ha explicado Juanma Moreno será el envío de una alerta ES-Alert este martes a las 20:00 horas a los ciudadanos que estén en las zonas de riesgo de lluvia más elevada (nivel rojo), que en el caso concreto de la provincia de Cádiz es la comarca de Grazalema y el Campo de Gibraltar. No se descarta que este aviso se pueda ampliar a otras zonas de la provincia en función de la evolución del tiempo. El presidente ha querido dejar claro que ES-Alert "no es exacto" en la cobertura y puede ocurrir que el mensaje le llegue a personas que no están en esa zona con alerta roja.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para este miércoles la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido igualmente a la ciudadanía que limite su actividad este miércoles y que evite los desplazamientos innecesarios.

La Junta ha movilizado además a todo el personal del Infoca en las zonas de mayor riesgo, incluidos dos aviones de coordinación y dos helicópteros para vigilancia en zonas inundables, y poder tener una vigilancia "permanente, constante y seguir la evolución para poder tomar decisiones en tiempo real".

El miércoles se va a volver a evaluar la situación y se informará "del levantamiento o de la prórroga de estas medidas". Moreno ha valorado la colaboración y cooperación entre todas las administracion

La Universidad de Cádiz ha decidido igualmente suspender la actividad en todos los campus de la provincia para el miércoles 4 de febrero. Los centros e instalaciones de la Universidad de Cádiz permanecerán cerrados.

Se ha solicitado a todos los centros la reprogramación de los exámenes. Cada centro será el encargado de comunicar a los estudiantes cómo se procederá a este respecto.

En el caso del Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Desde Gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.

La decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la AEMET haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.

Grazalema se prepara para el aviso rojo por peligro "extraordinario" de intensas lluvias

Grazalema, conocida por ser la localidad de España donde más llueve, se prepara este martes para recibir a partir de esta medianoche precipitaciones intensas por las que Aemet ha emitido un aviso rojo por el peligro "extraordinario" que pueden acarrear.

"El problema es que llueve sobre muy, muy mojado", alerta el alcalde de la localidad, Carlos García, en una conversación telefónica con EFE. Grazalema no teme a las inundaciones porque únicamente las tuvo en 1964, cuando no tenía un sistema de alcantarillado tan preparado como el actual. "Estamos a 900 metros de altura, el empinamiento de las calles y la piedra caliza de las montañas absorben el agua. El problema está en la situación de las montañas, el monte ya no puede recibir más agua, hay escorrentías donde no existían, rocas cayendo y taludes que se están viniendo abajo. Por eso la situación más preocupante es la de las carreteras, el peligro está en vías para entrar o salir del pueblo, que además son carreteras muy deterioradas por falta de mantenimiento e inversión", dice el alcalde.

Hay que recordar que Grazalema ha batido récords de lluvia en enero: el mes cerró con aproximadamente unos 1.300 litros recogidos pero lo más sorprendente es que casi 855 de esos litros de lluvia se recogieron en apenas la última semana del mes. En concreto, Aemet marca en sus datos de observación diarios 132.4 litros el domingo 25; 138.6 litros el lunes 26; 123.9 litros el martes 27; 178.6 el miércoles 28; los 248.7 litros del jueves 29; y 31.9 litros más el viernes 30.

¿Cuándo empezará a llover en Cádiz?

Son 15 los municipios de la provincia en los que Aemet tiene previsto (a esta hora de martes) activar el aviso rojo por lluvias el miércoles 4 de febrero. Este aviso rojo implica, en términos meteorológicos, un "peligro extraordinario" de lluvias intensas, una advertencia que se puede traducir en unos acumulados de 150 litros en 12 horas o más de 200 en 24 horas.

El mayor riesgo se concentrará durante esta semana en 14 pueblos del entorno de Grazalema y Jimena, más cercano al Campo de Gibraltar. La previsión de Aemet por horas refleja una lluvia constante durante todo el día, sin momentos de tregua, y con acumulados destacados a cada hora. En estos municipios, al igual que en el resto de la provincia, la previsión es que empiece a llover a partir de esta tarde, a las 18:00-19:00 horas aproximadamente aunque las lluvias se intensificarán en todos los municipios ya en la madrugada del miércoles.

Alcalá del Valle: 99,3 litros/metro cuadrado

Algodonales: 109 litros/metro cuadrado

Benaocaz: 144.7 litros/metro cuadrado

El Bosque: 114.8 litros/metro cuadrado

El Gastor: 120.4 litros/metro cuadrado

Grazalema: 142.9 litros/metro cuadrado

Jimena: 94.4 litros/metro cuadrado

Olvera: 100 litros/metro cuadrado

Prado del Rey: 94.2 litros/metro cuadrado

Puerto Serrano: 74 litros/metro cuadrado

Setenil: 99.2 litros/metro cuadrado

Torre Alháquime: 100.3 litros/metro cuadrado

Ubrique: 137 litros/metro cuadrado

Villaluenga: 151.1 litros/metro cuadrado

Zahara de la Sierra: 125.7 litros/metro cuadrado

Además, habrá que estar muy pendientes del viento, de componente oeste, y que provocará un temporal marítimo también a tener en cuenta en alta mar. En concreto, los avisos por este motivo varían desde el naranja, que se activará en la zona del Estrecho, por mar combinada de fuerza 8 y rachas de hasta 74 km/h; y amarillo, en el litoral atlántico, por viento de fuerza 7 y rachas algo menos intensas, de hasta 60 km/h.

La situación también será muy complicada en el resto de la provincia, que prácticamente estará bajo el aviso naranja por precipitaciones. Este color implica un nivel de riesgo importante por lluvias que pueden arrojar datos muy destacados: hasta 100 litros en acumulados en 12 horas y 150 en 24.

Situación de los pantanos de Cádiz antes de las nuevas lluvias

El pantano de Bornos ha desembalsado en los dos últimos días 18 hectómetros cúbicos para guardar volumen de llenado en previsión de las fuertes lluvias que se esperan este miércoles. Este embalse se encuentra entre la Sierra de Grazalema y la campiña de Arcos, y es el que está sirviendo para regular el fuerte caudal que lleva el río Guadalete. Ahora se encuentra al 77% de su capacidad, lo que permite cierto colchón. Aguas arriba se encuentra el pantano de Zahara, que está al 42%, con una gran volumen vacío, debido a que su cuenca de recepción es menor.

El de Los Hurones también ha soltado dos hectómetros cúbicos en los dos últimos días. Este embalse está en el río Majaceite, uno de los ramales que va a parar al Guadalete en la Junta de los Ríos, población de Arcos. Es precisamente a partir de esta población cuando el Guadalete se encuentra en una situación más preocupante. En la Junta de los Ríos y en Jerez, junto a la Cartuja, se encuentra en el nivel 2 de peligrosidad en una escala de 3. En La Barca de la Florida está en el 3.

Las fuertes lluvias también se están notando en la cuenca del río Barbate. El embalse homónimo, que ha estado en una situación muy precaria en los últimos años, está ahora al 92,6% de su capacidad, con 192 hectómetros cúbicos. El gran pantano de la provincia de Cádiz, que es el Guadalcacín, se sitúa ya al 66%, con 524,9 hectómetros cúbicos.

El trasvase Guadiaro-Majaceite se cerrará este martes ante la previsión de fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Ubrique ha señalado que, como medida de precaución y ante la previsión de precipitaciones por lluvia, se procederá en la tarde-noche de este martes al cierre del trasvase Guadiaro-Majaceite. En este sentido, ha añadido que esta actuación se adopta con carácter preventivo en coordinación y comunicación constante con los responsables y encargados del trasvase con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar posibles incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

El Ayuntamiento de Ubrique, en sus redes sociales, ha lanzado un aviso a la población a la que recomienda mantener la calma, cortando cualquier situación de pánico, bulo o rumor y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

Igualmente, pide que en la medida de lo posible, se permanezca este miércoles en casa tomando las medidas de protección personal adecuadas a cada circunstancia, así como evitar los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar.