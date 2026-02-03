Comunicado de la Universidad de Cádiz ante la previsión de lluvias intensas por la borrasca Leonardo: suspende las clases en todos sus campus el miércoles 4 de febrero
También se van a reprogramar los exámenes previstos para esta jornada
Última hora de la borrasca Leonardo en Cádiz
La Universidad de Cádiz ha decidido suspender la actividad en todos los campus de la provincia para el miércoles 4 de febrero. Los centros e instalaciones de la Universidad de Cádiz permanecerán cerrados.
Se ha solicitado a todos los centros la reprogramación de los exámenes. Cada centro será el encargado de comunicar a los estudiantes cómo se procederá a este respecto.
En el caso del Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Desde Gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.
La decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la AEMET haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.
