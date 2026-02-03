Comunicado de la Universidad de Cádiz ante la previsión de lluvias intensas por la borrasca Leonardo: suspende las clases en todos sus campus el miércoles 4 de febrero

Acceso a una de las instalaciones de la UCA.

La Universidad de Cádiz ha decidido suspender la actividad en todos los campus de la provincia para el miércoles 4 de febrero. Los centros e instalaciones de la Universidad de Cádiz permanecerán cerrados.

Se ha solicitado a todos los centros la reprogramación de los exámenes. Cada centro será el encargado de comunicar a los estudiantes cómo se procederá a este respecto.

En el caso del Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Desde Gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.

La decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la AEMET haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.