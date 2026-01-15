Chirigota '¡Cariño... vaya ambientazo!'

EL TIPO. Ambientadores de coches. LAS COPLAS. Regresa el foam al Falla en forma de ambientador de coche. La chirigota del Chicho intenta defender su posición en cuartos con una idea que intenta beber de la misma fuente, pero que ya no sorprende dentro de su enorme pamplineo al tener poco recorrido, por lo que se tiene que centrar en la vida dentro de un coche en un popurrí con muchos desaciertos. El tipo no consigue cuajar en la presentación, en la que con el Espresso macchiato piden que no seamos guarros y lavemos los coches. Con una música a la que le faltan condimentos para darle cuerpo, cumplen con los cánones en el primer pasodoble al acordarse de su tipo de pelusas, por lo que vuelven “para seguir haciendo nuestro Carnaval a mi manera” viniendo de fuera, por lo que es fuera donde dicen que quieren a Cádiz. Hacen un planteamiento un tanto extraño en la segunda letra sobre el autismo, partiendo de las atracciones de feria que no les gustan. Reguleras los dos cuplés. Desbarra el primero a un bebé que nació con siete kilos, por lo que alquilan la placenta como toldo. Leve mejoría en el segundo al precio de los huevos, por lo que a uno lo paran en la aduana por llevar dos tortillas francesas en el culo.

Regular

La chirigota camera del Chicho fue una de las inesperadas sorpresas del primer fallo del jurado del pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al entrar en la fase de cuartos de final cuando no entraba en las quinielas con 'Cariño... qué pelusilla me tienes'. Le favoreció mucho el presentar sobre las tablas una idea muy original, ya que era la primera vez que en el COAC se presentaba una chirigota disfrazada de pelusas. Con mucho pamplineo en las coplas, en este 2026 intentará repertir esta hazaña con '¡Cariño... vaya ambientazo!'.

Esta será la tercera participación de la chirigota de José Enrique Solano Chicho. Así, en 2024 se estrenó de una manera digna con 'Cariño... necesito mi espacio', aunque no superó la primera fase. Ahora, tras 'Cariño... qué pelusilla me tienes' llega el reto más complicado para una agrupación, sobre todo para una chirigota, como es el de la confirmación.

Para ello, volverá a contar con Sergio Caro Vizuete Yeyo como músico, asumiendo también en esta ocasión parte de la letra. También conocido como El Niño del Ukelele por las canciones humorísticas que comparte con este instrumento a través de las redes sociales, antes de unirse a este grupo ha realizado parte de los repertorios de las chirigotas 'Los gilipuertas' (2017), 'Felices a las cuatro' (2018) y 'La chirigota del barranco' (2023), llegando esta última a semifinales.

Además de conseguir el pase a cuartos de final con 'Cariño... qué pelusilla me tienes', en su periplo por los concursos de la provincia de Sevilla se ha llevado el primer premio en Dos Hermanas, Carmona y Los Palacios, el segundo premio en Mairena del Aljarafe, el tercer premio en Arahal y el cuarto premio en La Rinconada.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Cariño... qué pelusilla me tienes' entró en la fase de cuartos de final, quedando en 19ª posición con 196,88 puntos.

Chirigota Cariño.... qué pelusilla me tienes - Preliminares