Comparsa 'La juguetería' en el COAC 2026

EL TIPO. Juguetes. LAS COPLAS. Una juguetería que es el sistema, que marca sus propias normas. La Comparsa DR cierra la noche con un repertorio que vive de las metáforas que el tipo ofrece para poder cantarle a todo, por lo que le cuesta sorprender por el hilo conductor elegido. Con un grupo que está por encima de las coplas, el repertorio no rompe en ningún momento a pesar de las buenas formas. Muchas alegorías con los juegos y la juguetería en la presentación para definir a la sociedad. Una partida en la que, al final, el Carnaval les libra de sus cuerdas, por lo que acaban mandando en ella. Con una música que se adapta bien a las buenas prestaciones del grupo, no desentonan las dos letras de los pasodobles. Le dan una vuelta en el primero a un tema ya cantado al cantarle a la turistificación desde Sevilla, poniendo como ejemplo lo que sucede en lugares como Triana para advertir a los gaditanos que no se dejen “secuestrar por invasores”. Le cae un nuevo pasodoble –el segundo– a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados del cáncer de mama, por lo que acaban definiéndolo como el “cáncer del sur”. Dos cuplés de narices, ambos regulares. En el primero, les permiten diferenciar a Andy y Lucas, mientras que en el segundo les piden a Juan Carlos I y Froilán que se operen para poder diferenciarlos. Los juegos y los juguetes copan un popurrí que toca todos los temas conocidos.

Regular

La Comparsa DR recuperará para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 al gaditano Ramón Manuel Ruiz Lorenzo como autor de la letra de 'La juguetería', proyecto con el que intentará acercarse a los cuartos de final.

Esta comparsa sevillana nació en 2023 con '¡Déjate volar!', dejando buenas sensaciones en su estreno. Al año siguiente, repitió con 'Las mujeres de la vida', que también realizó un digno pase, aunque no consiguió superar el primer corte. En la pasada edición, la autoría de la letra la asumió el también gaditano José Manuel Utrera, quedándose en la primera fase con 'Donde los sueños se hacen realidad'.

En este 2026, Ramón Manuel Ruiz Lorenzo también hará la letra del coro 'Café Puerto América', de Paco Martínez Mora, además de colaborar con varias agrupaciones de la cantera. La música será de Damián Gómez y la dirección correrá a cargo de María Fiamma Durán, por lo que se mantiene el equipo creativo con el que arrancó este proyecto.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Donde los sueños se hacen realidad' no superó el primer corte, quedando en la 43ª posición con 157,17 puntos.