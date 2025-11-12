Chirigota infantil 'Venimos de nuevo'

Manuel García el Lito y Jaime Criado se lanzan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 a sacar su primera chirigota infantil, que llevará por título 'Venimos de nuevo'.

Este grupo, que se estrena al completo en el COAC, cuenta como lugar de ensayo la ya desaparecida Peña Los de Siempre, situada en la zona de San Carlos.

Manuel García tiene una larga experiencia como componente de chirigotas clásicas, mientras que Jaime Criado ha sido componente durante muchos años del coro de Nandi Migueles. Esta experiencia se la quieren aportar a este grupo infantil para que vaya cogiendo tablas en el Gran Teatro Falla.