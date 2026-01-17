Comparsa 'Cadirvana' en el COAC 2026

EL TIPO. Hindúes que alcanzan el nirvana en Cádiz. LAS COPLAS. El paraíso se puede encontrar en la orillita del mar. De esta forma, el corazón puede renacer para un hindú en la playa de La Caleta. La comparsa de Conil cambia de autores con un repertorio en el que el tipo se convierte en una simple excusa para cantarle a Cádiz. Esta premisa hace que el planteamiento del popurrí acabe redundando en todo lo conocido, por lo que no termina de cuajar por lo reconocible que es. Este corto recorrido ya se vuelve previsible en la presentación, en la que sienten la llamada de Cádiz, una ciudad que es su nirvana. De todo el pase, sobresale la tanda de pasodobles tanto en letras como en música. Reaparece el tema de la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía en la primera letra. Lo hacen desde el punto de vista personalista de una mujer que lleva “un año de agonía” esperando los resultados de una mamografía. Finalmente, le dan un giro con la entrada en la consulta, en la que el médico le dice que “tengo que cortarle su cáncer”. Este es el de Andalucía, que no es otro que Juan Manuel Moreno Bonilla. La actualidad política copa la segunda letra al dirigirse con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que muestran como un “anticristo” y un “lobo con piel de cordero” que “a la humanidad tiene en vilo”. Ante esto, piden que se le plante cara desde Europa echando a los americanos de la Base de Rota y saliéndose de la OTAN, ya que “con el fascismo no se discute, se le derrota”. Se pasan de frenada en dos cuplés con los que no alcanzan el nirvana. Abren la tanda con un gran bastinazo sobre el antiguo obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que va a montar un grupo de música cristiana con dos curas y un monaguillo que se va a llamar “Melacomía”. Palo gordo en el segundo al decir que su vecino en redes sociales es “más facha que la comparsa de los Pastrana”.

Regular

La previa

La comparsa de Conil volverá a cambiar de autor en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con el objetivo de pisar por primera vez la fase de cuartos de final con 'Cadirvana'.

Así, Luis Miguel Rossi abandona este grupo tras tres años haciéndole las letras y quedándose siempre al borde del pase a la segunda fase. En su lugar, asumen esta labor José Luis Torres Selu de El Puerto y el monologuista Jesús Piña. Selu de El Puerto tiene experiencia previa con comparsas portuenses. Así, su primera referencia en el Falla es 'De corazón verdadero' (2015), junto a Juan Antonio Muñoz Hiniesta el Morta. Posteriormente, en 2020 presentó en solitario la comparsa '4 de diciembre'. Su última comparsa fue la juvenil 'La barricada', en la que compartió autoría con Óscar Mosteiro, precisamente el músico de 'Cadirvana'. Por su parte, el monologuista Jesús Piña se lanza a colaborar con una comparsa tras haber sido componente de los cuartetos de Jorge García el Perrichi en su Alcalá de Guadaíra natal.

En cuanto a Óscar Mosteiro, esta será su tercera participación como músico con la comparsa de Conil tras 'Los poquito a poco' (2024) y 'Más típico no lo hay, de Conil a Cai' (2025). En este 2026, también será componente de la comparsa 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares.

La comparsa de Conil, siempre dirigida por José Manuel Sánchez Ariza, nació en el año 2013 con 'La fuga'. En estos 13 años, muchos de ellos se ha quedado cerca del ansiado pase a cuartos de final, que se sigue resistiendo a pesar de presentar repertorios como los de 'Los pequeños' (2017), 'La playa' (2018) o 'El viejo capitán' (2020).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Más típico no lo hay, de Conil a Cai' no superó la primera fase, quedando en 21ª posición con 184,49 puntos.

Comparsa, Más típico no lo hay, de Conil a Cai - Preliminares