Cuarteto juvenil 'Las verdades del vaquero'

Ángel Rodríguez, Mario Rodríguez y Ramón Ruiz se han unido para formar un nuevo cuarteto juvenil que va a participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este llevará por título 'Las verdades del vaquero'.

Tanto Mario Rodríguez como Ramón Ruiz también concurren en esta edición como coautores de la chirigota juvenil 'Los duendecillos de los dos castillos', que se estrenará en juveniles tras conseguir en la pasada edición el segundo premio con la chirigota infantil 'La familia Topolino'.

Por su parte, Ramón Ruiz también concurre en el COAC 2026 con el coro 'Café Puerto América' y la comparsa 'La juguetería'. En cuanto a su historial en la cantera, comenzó en 2001 con el cuarteto juvenil 'Vacaciones en el mar'. Posteriormente, también ha participado con las chirigotas juveniles 'Los vendedores de Jalisco' (2002) y 'Los de la parrilla' (2019); las chirigotas junior 'Padre coraje' (2003) y 'Las gestaciones' (2006); la comparsa junior 'El renacer de la bestia' (2007); las chirigotas infantiles 'Los sabandijas' (2008), 'Cádiz de cuarto milenium, la casa de los espejos' (2009), 'Tochiko mikai' (2024) y 'La familia Topolino' (2025); y las comparsas juveniles 'Vuelven los cacos' (2008), 'Con más cuentos que Calleja' (2018) y 'La ciudad fantástica' (2019).