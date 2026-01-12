Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy lunes 12 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la segunda sesión

Tras el paso de la primera y muy esperada jornada, el Concurso sigue su curso natural con la segunda sesión de preliminares. Destaca este lunes el coro 'El sindicato', de Antonio Rivas, Antonio Pedro Serrano el Canijo y Julio Pardo, como el principal aliciente de la noche, siendo el que va a marcar el listón de la calidad al resto de la modalidad del tango.

También actúa la nueva chirigota que surge del reencuentro entre Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo, 'Los Camerún de la Isla', además de la chirigota de Sevilla 'To pa mí', que ya sabe lo que es pisar los cuartos de final con 'Todo sobre su Marvel', en 2023.

Las notas exóticas de la segunda jornada las pondrán la comparsa de Cortegana 'La ciudad prohibida', en la que es la primera participación de un grupo de esta localidad onubense en el Falla; y el cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete', que supone la vuelta del cuarteto de Córdoba y, con él, del muñeco de nieve.

ORDEN DE ACTUACIÓN:

20.00 horas. Coro 'El sindicato'. El coro de Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas recupera para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 a Antonio Pedro Serrano el Canijo como coautor de la letra para la confección del repertorio de 'El sindicato'.

20.45: Chirigota 'Los ahumaos'. La chirigota de Roquetas de Mar, perteneciente a la Asociación Cultural de Carnaval El Taratachín, no faltará a su cita de cada febrero con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, en el que lleva participando desde el año 2019. En este 2026, concurrirá con 'Los ahumaos'.

21.30: Comparsa 'Las lobas'. La modalidad de comparsas volverá a estar representada en San Fernando por un veterano como José Cruz Maza. Tras varios años sin componer para un grupo, en 2025 regresó al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Las Adelitas', quedándose en la primera fase. Con todo, en este 2026 intentará mejorar las prestaciones ofrecidas en el COAC con 'Las lobas'.

22.15. Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete'. El monologuista cordobés David Reyes vuelve a intentarlo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con un cuarteto. Tras una mala última experiencia con 'E. I. La mano que mece la cuna' en el año 2023, intentará resarcirse en la edición de 2026 con 'El despertar de la fuerza, abre el ojete'.

23.00. Chirigota 'Los Camerún de la Isla'. La chirigota de Moisés Serrano se reinventa para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras no conseguir pasar a la fase de cuartos de final con 'Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía'. Para ello, va a contar con dos viejos conocidos como son Borja Romero y Pedro Tamayo para hacer el repertorio de la chirigota 'Los Camerún de la Isla'.

23.45. Comparsa 'La ciudad prohibida'. La localidad onubense de Cortegana contará por primera vez con una comparsa en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta será la de la Peña Los Peques, que en este 2026 cumple dos décadas, una efemérides que celebrará en el certamen gaditano con 'La ciudad prohibida'.

Al frente de este grupo estarán José Carvajal y Fernando Borrallo, también novatos en la responsabilidad de realizar un repertorio para una agrupación del COAC gaditano.

00.15. Chirigota 'To pa mi'. La chirigota sevillana de Carlos Nevado y Sergio Gallardo Cuartokilo sufrirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 la importante baja del actor Selu Nieto por motivos profesionales, aunque seguirá colaborando con su grupo. Su lugar lo ocupará un viejo conocido, como es José Antonio Gobea, que hará parte de la letra de 'To pa mí'.