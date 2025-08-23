Fuego en una finca de la calle Sagasta de Cádiz

Un incendio originado en una vivienda del número 95 de la calle Sagasta de Cádiz ha alertado a los vecinos, que han llamado inmediatamente a Emergencias al percatarse del humo que salía de la vivienda sobre las 13.20 horas de este sábado. Acto seguido, se personaron en el lugar de los hechos cuatro vehículos de Bomberos, una ambulancia, una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional.

Según fuentes municipales, el origen del fuego ha sido el frigorífico de la vivienda, en la primera planta del edificio. Automáticamente se ha propagado a las conducciones de agua, que han sufrido daños, afectando también a la planta baja y al ático de la finca. Estas mismas fuentes aseguran que no hay que lamentar daños personales, ni ha sido necesario desalojar al vecindario. Sobre las 14.00 horas ya había cesado la humareda, y se habían marchado tanto la ambulancia como los cuerpos de seguridad, a excepción de Bomberos, que fueron los últimos en abandonar la zona.

Durante la intervención, la Policía Local desvió el tráfico que llegaba del Campo del Sur a la altura del IES Caleta.