Los pescadores recreativos estarán obligados a registrar sus capturas, incluso si no pescan, a partir de enero de 2026

Personas pescando en el espigón de La Puntilla en El Puerto, en una imagen de archivo.

Los pescadores recreativos que a diario usan las playas y espigones de la provincia de Cádiz, o los que salen a la mar con sus barcas, para pescar tendrán que salir a partir del 10 de enero de 2026 con el móvil en la mano de manera obligatoria. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado una normativa, que recoge una modificación del Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo Europeo, y que obliga a registrar y notificar las especies capturadas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo a través de un sistema electrónico.

Qué capturas se tienen que registrar y notificar

Según la nota informativa emitida por la cartera que dirige Luis Planas, y en base a los dispuesto en el artículo 55 del reglamento, "todo pescador que capture cualquiera de las especies recogidas en dicho artículo deberá declarar diariamente las capturas, tanto las retenidas como las devueltas al mar o incluso cuando no haya obtenido ninguna captura en la jornada de pesca".

Las especies que deberán ser objeto de declaración comprenden las especies sometidas a medidas de protección diferenciada, así como las especies pesqueras para las que la Unión haya fijado posibilidades de pesca, o aquellas que estén incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque, y para las que los dictámenes científicos del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca recreativa tiene repercusiones importantes en la mortalidad por pesca.

Cómo se registran las capturas de pesca recreativa

La Secretaría General de Pesca ha desarrollado ese sistema electrónico, que consiste en la aplicación móvil denominada 'PescaREC' que permitirá a los pescadores registrar y notificar sus capturas de forma sencilla y rápida.

Para poder acceder y utilizar la aplicación 'PescaREC', el pescador deberá disponer en vigor de una licencia de pesca marítima de recreo emitida por una Comunidad o Ciudad Autónoma.

El uso de esta aplicación móvil 'PescaREC' será obligatorio para la declaración de capturas de especies sometidas a medidas de protección diferenciada, con independencia de las aguas donde se haya realizado la captura.

Asimismo, será obligatorio para la declaración del resto de especies indicadas anteriormente cuando la captura se produzca en aguas exteriores.

No obstante, para estas últimas especies, cuando la captura se realice en aguas interiores, la Comunidad o Ciudad Autónoma competente podrá autorizar el uso de la aplicación 'PescaREC' para efectuar la correspondiente declaración de capturas, a efectos de usar una única aplicación móvil independientemente del lugar donde se estén pescando.

La aplicación estará disponible para su descarga en las principales plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles:

• Google Play Store (para dispositivos Android)

• App Store (para dispositivos iOS - iPhone)

Asimismo, la aplicación 'PescaREC' será la única vía para solicitar la autorización específica para la captura de especies sometidas a medidas de protección diferenciada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores.

Una aplicación con información de gran utilidad para el pescador

Además de la solicitud de la autorización específica y la declaración de capturas, la aplicación móvil 'PescaREC' servirá también para realizar los preavisos de pesca de atún rojo y a su vez contendrá información de gran utilidad para el pescador, como fotografías de las especies, tallas mínimas nacionales, listado de especies prohibidas, comunicaciones sobre posibles cierres de pesquerías y recordatorios de renovación de autorizaciones.