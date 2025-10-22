Confirmado por la DGT: todos los coches deberán llevar esta baliza V16 a partir de 2026

La DGT ha fijado una fecha clave para todos los conductores: a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio que los turismos y vehículos ligeros matriculados en España lleven una baliza V16 conectada como dispositivo legal de preseñalización de peligro. Este nuevo requisito sustituye definitivamente la utilización del tradicional triángulo de emergencia.

¿Qué es y por qué este cambio?

La baliza V16 Conectada es un dispositivo de luz amarilla que emite un destello de alta intensidad de 360° durante al menos 30 minutos, y que además incorpora conectividad: GPS y tarjeta SIM integrada que transmite la ubicación del vehículo cuando se activa.

La DGT explica que esta medida responde al riesgo que supone que el conductor tenga que bajarse del vehículo para colocar un triángulo en la calzada o el arcén. Ese desplazamiento —en plena vía o borde de la vía— incrementa la probabilidad de atropello o accidente secundario.

Así pues, el cambio se fundamenta en una mejora real de la seguridad: visibilidad aumentada y menos exposición del conductor al peligro.

¿Cuándo entra en vigor?

Hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, conviven las soluciones tradicionales: triángulos, balizas V16 sin conexión o V16 conectadas.

Desde el 1 de enero de 2026, únicamente será legal utilizar una baliza V16 conectada homologada conforme a los requisitos que marca la DGT. Ni los triángulos ni las balizas V16 sin conectividad lo serán.

Esto quiere decir que, llegado el momento, los conductores deberán asegurarse de que el dispositivo que llevan es “conectado” y aparece en el listado oficial de homologados de la DGT.

¿Quiénes deben llevarla y cómo se usa?

Según la DGT, la baliza V16 conectada debe estar presente obligatoriamente en turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables y vehículos destinados al transporte de mercancías (no especiales). Cuando se sufre una avería o un accidente que inmoviliza el vehículo, el conductor debe:

Encender la baliza (que debe estar en la guantera y preparada).

Colocarla preferiblemente sobre el techo del vehículo o, si no se puede, en la zona más alta lateral del lado del conductor mediante un imán.

Activar también las luces de emergencia y, si es seguro hacerlo, dirigirse al arcén o a un lugar seguro sin cruzar la calzada. La ventaja es que no es necesario salir del vehículo para colocar la señal, lo cual reduce el riesgo.

El dispositivo, una vez activado, además de emitir luz, mandará la localización del vehículo a la plataforma digital de la DGT (“DGT 3.0”), que podrá informar a otros conductores mediante paneles en carretera o apps de navegación. Es lo que se denomina "visibilidad virtual".

Hay que comprobar que esté homologada

Que sea homologada y aparezca en el listado oficial, con código de certificado válido.

Que tiene conectividad garantizada (ya incluye chip GPS y SIM, sin coste adicional de suscripción) y que su autonomía y rendimiento cumplen los requisitos (vida útil de al menos 18 meses sin uso, visibilidad de hasta 1 km en condiciones óptimas).

Que los conductores no esperen al último momento para adaptarse.

Cuando la obligación entre en vigor, usar un dispositivo no conectado o un triángulo en lugar de la baliza V16 conectada implicará no cumplir con la normativa, lo que puede suponer sanciones y, sobre todo, menor seguridad en carretera.

La obligatoriedad de la baliza V16 conectada marca un paso significativo en la seguridad vial en España. La DGT fija un plazo claro: todos los turismos deberán instalar este dispositivo, homologado y conectado, a partir del 1 de enero de 2026. Los conductores tienen ahora tiempo para anticiparse: elegir un equipo certificado, comprobar su funcionamiento y garantizar que esa baliza estará lista en la guantera cuando haga falta. No se trata solo de cumplir la normativa, sino de mejorar la protección de quienes circulan por nuestras carreteras.