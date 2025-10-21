El máximo dinero que se puede transferir a un familiar sin declarar a Hacienda

Las donaciones entre familiares son muy comunes, pero muchos desconocen que hay que declararlo ante Hacienda a partir de una cantidad. Según la normativa vigente en España, las transferencias que suponen una donación se deben realizar a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y ante ello, las políticas de prevención de fraude y blanqueo de capitales son esenciales para prevenir actividades ilegales y garantizar la integridad del sistema financiero en España. Estas políticas imponen obligaciones y restricciones tanto a las entidades bancarias como a los usuarios.

Pero de cara a los usuarios, ¿cuál es el límite de Hacienda para las transferencias bancarias que deben ser declaradas? El límite es de 10.000 euros, un umbral que tiene como objetivo identintificar las posibles donaciones no declaradas y prevenir la evasión fiscal. Sin embargo, las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas a análisis por parte de la Agencia Tributaria en virtud de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En el caso de no declarar una donación, esto puede acarrear diferentes multas que oscilan entre un mínimo de 600 euros y hasta el 50% del valor de la donación no declarada, aparte de estar sujeto a enfrentarse a una amonestación pública o privada, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Declarar de forma correcta este tipo de operaciones evita sanciones. Por tanto, cualquier transferencia que supere los 6.000 euros puede ser objeto de análisis por parte de Hacienda y las transferencias de 10.000 euros se deben declarar de manera obligatoria.

En el caso de Bizum, las condiciones son muy claras: el importe máximo por operación es de 1.000 euros, el límite diario asciende a 2.000 euros y el mensual a 5.000 euros.

La obligación de los bancos

Una obligación que tienen las entidades es precisamente el monitoreo de transacciones, pues deben vigilar y analizar las transacciones financieras para detectar operaciones sospechosas. Esto supone la implementación de sistemas automatizados que identifiquen patrones inusuales de comportamiento financiero.