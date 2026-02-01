Cuartos de final del COAC 2026; ¿Quién canta este domingo 1 de febrero en el Falla?: Orden de actuación de la tercera sesión

La tercera sesión de los cuartos de final que se celebran esta noche de sábado llega pontente en todas las modalidades, especialmente en chirigota. Actúan 'Los cadisapiens' de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, 'Los robins' de Roberto Gómez y José Juan Pastrana, y la que ha sido sensación por el tipo que traen este año, 'Una chirigota, en teoría'. En comparsa llega la potente propuesta también de Rober y José Juan, 'Las muñecas' y la de los hermanos Pastrana, 'Los hombres de hojalata'. En coros destaca el de Miguel Ángel García Argüez, 'La carnicería' y el cuarteto de la noche es el de Manu Peinado, 'Los latin king (de la calle Pasquín)'.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'El reino de los cielos': El coro de la Isla, con la letra de Francisco Javier Sevilla Pecci y Victoriano Cano, y la música de Luis Alfonso Betanzos, alcanza la fase de cuartos convertidas en reinas del cielo vuelan en libertad para ocupar su trono en la montaña. La crítica de 'Diario del Carnaval' la calificó de aceptable y Jurado Diario le otorgó un total de 194 puntos.

20.45: Chirigota 'Los robins': La propuesta de Robin Hoods chirigoteros alcanza cuartos con una idea que conecta rápido con el público, al prometerles que devolverán a Cádiz todo lo que le han robado. La valoración de Diario del Carnaval es 'buena' y Jurado Diario la puntúa con 215 puntos y lo coloca en séptimo lugar en preliminares.

21.30: Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'. El cuarteto de Manu Peinado llegó convertido en una banda de pandilleros que se dedicó a repartir a diestro y siniestro para todo el mundo, especialmente del Carnaval. La crítica de este diario lo valoró como "aceptable" y Jurado Diario le dio 201 puntos, colocándolo en tercer lugar.

22.15: Comparsa 'Las muñecas': José Juan Pastrana y Rober Gómez hacen doblete en la noche con la comparsa 'Las muñecas', también con autoría de Carolina Mateo y Aroa Gómez. Unas femibarbys con un tipo encorsetado, el de estas muñecas perfectas, con el que reivindicaron el papel de la mujer en la sociedad y todos los obstáculos que todavía tiene que sortear. La crítica la valoró de "buena" y Jurado Diario le dio 207 puntos, colocándolas en el undécimo lugar.

23.00: Coro 'La carnicería': el coro de Miguel A´ngel García Argüez 'Chapa' gustó mucho en preliminares con un tipo que representa todo lo rancio de la España de la postguerra desde el escenario de una plaza de toros. La valoración fue de "muy buena", hasta el punto de que se posicionó en segundo lugar con 234 puntos por el Jurado Diario.

23.45: Chirigota 'Una chirigota en teoría'. La chirigota de Miguel Ángel Llull causó sensación mimetizarse con el personaje de Stephen Hawking. Se sirvieron de una buena dosis de surrealismo y humor para reivindicar la situación de las personas que viven con ELA y otras discapacidades similares. La valoración fue de "buena" y se posicionaron en octavo lugar con 211 puntos.

00.30: Comparsa 'El hombre de hojalata': La comparsa de los hermanos Pastrana causó buenas sensaciones convertidos en estos hombres sin corazón y sin alma. Se valoró de aceptable y Jurado Diario le otorgó el puesto número 13 con 203 puntos.

1.15: Chirigota 'Los cadisapiens (la involución)' Cierra la función la chirigota de José Manuel Sánchez Reyes y Manolín Santander, convertida en trogloditas gaditanos que con su chirigota clásica aportan la involución en la modalidad. La crítica la valora como "muy buena" y se quedan en tercera posición con 230 puntos.