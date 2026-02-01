La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en la barriada de La Paz en Cádiz: "sé perfectamente de quién es ese número"

Emilio Ramírez es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte hasta la barriada de La Paz en Cádiz.

El Sueldazo de la ONCE va a cambiar la vida durante los próximos años de un vecino muy afortunado de la barriada gaditana de La Paz. En concreto, ha resultado agraciado con un premio de 2.000 euros al mes durante los próximos 10 años, lo que se traduce en 240.000 euros, y que a buen seguro traerá algo más de tranquilidad a su vida en el día a día.

Emilio Ramírez, que es vendedor de la ONCE desde hace ya 5 años, ha sido el encargado de llevar la suerte hasta el corazón de la capital gaditana desde su punto de venta en la barriada de La Paz. "Estoy muy contento, sé perfectamente de quién es ese número, uno de mis clientes de siempre además" asegura. Emilio, quien antes de entrar a la ONCE tenía un quiosco en la misma zona, ha hecho del trato personal su seña de identidad: "conozco a la gente muy bien ya, incluso suelo memorizar los números", cuenta. "Estoy deseando contárselo y compartir la buen noticia" dijo nada más ser partícipe de ella. Es la primera vez que Emilio reparte un premio mayor, pero asegura que "está deseando dar más, para todos sus clientes" concluye el vendedor ilusionado.

Un sorteo del sábado dedicado a Salud Deudero

El sorteo de este sábado estaba dedicado a Salud Deudero, bióloga, dentro de la serie ‘Mujeres por la Ciencia’. El resto de premios de este sorteo del 3 de enero se fueron hasta Cataluña y Madrid.

Los premios de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

