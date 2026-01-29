BonoLoto deja un premio de segunda categoría en Puerto Real

79.182,06 euros es la cantidad que se ha llevado el afortunado que selló el boleto de BonoLoto para el sorteo de ayer miércoles, 28 de enero, en la Papelería Cristina de Puerto Real, que resultó ganador de un premio de segunda categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 6, 7, 13, 26, 27 y 29. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 2.795.174,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 79.182,06 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.815 de Puerto Real, situado en Concepción, 61; y en el nº 45.235 de Columbrianos (León), situado en Las Eras, 6.