La ONCE deja su mayor Sueldazo en Puerto Real con 1,7 millones en premios: "Es una felicidad muy grande, una ilusión muy bonita"

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado su mayor fortuna en Puerto Real. Un acertante ha ganado un Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un total de 1,5 millones de euros, y otras nueve personas han obtenido un premio de 20.000 euros cada una, que suman otros 180.000 euros.

La suerte la ha dado Ángeles Sánchez, que es vendedora desde 2016, entre las calles La Plaza y Cruz Verde en pleno centro comercial de la localidad gaditana, el mismo lugar donde en septiembre de 2019 dio el mismo premio, otros 1,7 millones de euros.

Ángeles sabe por tanto qué se siente al dar un premio tan grande a sus vecinos. “Es una felicidad muy grande y las personas se ponen locas de contentas. Es una ilusión muy bonita”, describe. “Y cuando no toca lo más bonito es colaborar con la ONCE que hace una labor muy grande y eso te llena y aunque no les toque siguen jugando porque ayuda a muchas personas con discapacidad, -sigue contando con entusiasmo-. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la ONCE porque veo da mucha felicidad a muchas personas”. Ángeles reivindica a la ONCE por encima de todas las cosas. “Es que nos llevamos todo el año repartiendo premios muy buenos -razona-, si no son los rascas son los cupones, si no el Eurojackpot, no hay que esperar al 22 de diciembre para ganar un premio y eso lo sabe la gente”, sostiene convencida.

Otro Sueldazo en Ronda

Este sorteo ha dejado en Ronda otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años que suma un premio de 240.000 euros con un cupón agraciado con esa serie que vendió Roberto Carlos Hidalgo en la localidad malagueña. Un premio que llega solo dos días después que de la ONCE dejara otros 350.000 euros también en Ronda. Roberto Carlos Hidalgo que es vendedor de la ONCE desde 2008, llevó la suerte al polígono industrial El Fuerte. “Me emociona, es una satisfacción enorme -dice esta mañana lluviosa en Ronda-. Siempre espero dar el premio y cuando llega ese día es una alegría muy grande y más en vísperas ya de Navidad”, comenta.

Así, la ONCE repartió el sábado cerca de dos millones de euros, 1.920.000 euros, en premios mayores entre las dos provincias andaluzas.

El sorteo del este sábado estaba dedicado al Año Internacional de las Cooperativas y ha repartido el resto de sus premios entre Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Sorteos de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes, 23 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 39 millones de euros.

Por su parte, la ONCE celebrará el próximo 1 enero su ya tradicional Sorteo Extra de Navidad que ofrece más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.