La ONCE reparte 350.000 euros en pleno en el corazón de Cádiz: "Qué buena noticia"

Cádiz calienta motores con la vista puesta en el próximo sorteo extraordinario de Navidad y lo hace con un total de 350.000 euros repartidos por la ONCE en pleno centro de la ciudad. La fortuna vuelve a sonreír a la provincia un día después de que la ONCE repartiera 280.000 euros entre las localidades La Línea de la Concepción y Puerto Serrano. El sorteo del jueves 18 de diciembre ha dejado 350.000 euros en pleno centro de la capital gaditana, en la calle Plocia, esquina con la plaza San Juan de Dios.

En esta ocasión ha sido Moisés Mante, vendedor desde 2018, el que ha llevado la suerte a sus clientes en Cádiz, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. 2025 lo empezó bien, feliz y orgulloso por haber sido designado vendedor del año de la ONCE en toda la provincia de Cádiz. En verano dio un premio de 20.000 euros en un Rasca y ahora acaba el año con esta alegría para sus vecinos.

"Qué buena noticia, que hacen mucha falta, diez numeritos, qué bueno, la alegría que le va a dar a la gente", comenta sin disimular su entusiasmo. "El lema mío es 'De aquí a ná va a caer', y ya ha llegado el día. Diez numeritos y en la fecha que estamos, ¡qué bueno!, lo bien que le va a venir a todas las personas que les haya tocado", comenta. "Ha sido un año lleno de sorpresas para mí" añade deseando que 2026 sea incluso mejor. "Qué ilusión les va a hacer a los que les haya tocado", concluye.