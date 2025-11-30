La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en San Fernando: "feliz de haberle solucionado la vida a alguien"

El sorteo del fin de semana de la ONCE del último sábado de noviembre ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en San Fernando. La suerte la ha dado Alfredo Rodríguez que vende en la calle San Rafael, próximo al centro de la localidad gaditana.

Rodríguez es vendedor de la ONCE desde 2023 y esta mañana casi rompe a llorar de la emoción al saber que había dado la suerte grande a un vecino o vecina y una alegría también a otros 49 clientes, ya que, además de la serie agraciada con esos 240.000 euros repartidos en diez años, vendió 49 cupones más premiados con 400 euros que suman otros 19.600 euros, por lo que ha repartido 260.000 euros en premios mayores en total.

"Me había aproximado pero no había dado un premio tan grande y estoy muy contento -reconoce entre felicitaciones-, porque me hicieron fijo hace dos semanas y he solucionado la vida a alguien", concluye orgulloso y emocionado.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al 150 aniversario del nacimiento del compositor español Juli Garreta i Arboix y ha repartido el resto de sus premios entre Cataluña, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, vendido en San Fernando

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes, 2 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 22 millones de euros.

Sorteo especial de Navidad

Por su parte, la ONCE celebrará el próximo 1 enero su ya tradicional Sorteo Extra de Navidad que ofrece más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.