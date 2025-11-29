San Fernando enciende su alumbrado y vuelve a brillar por Navidad en una tarde multitudinaria

San Fernando ha disfrutado este sábado de su primera gran cita navideña: la Gala de Encendido del Alumbrado, que ha vuelto a congregar a una gran multitud en torno al árbol de 16 metros de altura que se ha colocado en la céntrica plaza del Rey para dar oficialmente la bienvenida a esas fiestas que llevan ya unos cuantos días empujando con fuerza y haciéndose notar cada vez más.

El acto, que en los últimos años se ha consagrado como una de las jornadas clave de la Navidad en San Fernando –y también de las que más gente mueve en la calle, como ha sido patente– ha contado en esta ocasión con la participación de la artista Nia –ganadora de OperaciónTriunfo 2020– que ha acompañado a la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, en el papel de maestra de ceremonias en esa cuenta atrás que ha llevado al encendido de las luces. La puesta de largo navideña se ha rematado con una actuación de la artista canaria en el escenario que se ha instalado ante el Ayuntamiento isleño.

La cita, además, ha coincidido con la inauguración del mercadillo navideño Muérdago que durante las próximas semanas aspira a cambiar el nombre de la plaza del Rey por el de 'plaza de la Navidad'. La ubicación en pleno centro de la ciudad de dichos puestos de artesanía y de comerciantes locales brinda también una de las novedades de las fiestas este año. Es, de hecho, una de las apuestas del Ayuntamiento, que ha impulsado el traslado de este mercadillo (Besugo Market) desde el centro comercial Bahía Sur, donde se ha puesto durante las últimas navidades, hasta la plaza del Rey.

Además, la Gala de Encendido del Alumbrado ha supuesto también el gran estreno de la decoración navideña de la fachada principal del Consistorio isleño, que este año sorprende con un tiovivo ornametal que atraviesa la arcada del majestuoso atrio. Un elemento decorativo que se presenta como la referencia de esa marca navideña que el Ayuntamiento lleva años trabajándose y que promete ser la imagen de muchos selfies y fotografías que los isleños se harán durante las próximas semanas para recordar las fiestas que acaban de comenzar.

El encendido de las luces de Navidad estuvo precedido de un espectáculo infantil –‘Las aventuras de Lizin y Shio’– que se ha encargado de hacer más corta la espera a los más pequeños de la casa en la plaza del Rey, donde ha reinado un ambiente de lo más familiar.

Con 400.000 euros de inversión, el alumbrado navideño de San Fernando repite el formato del año pasado para complementarse con la decoración monumental del Ayuntamiento, que es otra de las apuestas municipales. Y cuenta con 728.000 puntos de luz, 95 arcos, 75 banderolas, 45 árboles decorados, 20 ciervos decorativos que se reparten por distintas rotondas y sitios clave, 13 abetos y carteles de ‘Feliz Navidad’ que se reparten por distintas barriadas, además del gigantesco árbol de 16 metros que se ubica en la plaza del Rey y que este año –una anécdota de las fiestas– gana todavía 15 centímetros más de altura con la nueva base que soporta la estructura.

El encendido del alumbrado navideño supone también para La Isla el comienzo de una intensa programación que se sucederá a lo largo de las próximas semanas, que se intensificará a medida que se acercan las fechas más señaladas y que no concluirá hasta el próximo 5 de enero, con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos por las calles de la ciudad. Precisamente, el próximo día 5 de diciembre está prevista una de las citas más esperadas: la inauguración de la Casa de Papá Noel que se instalará también de nuevo en la plaza del Rey –junto al árbol– y que abrirá sus puertas a las seis de la tarde. Así que La Isla dio ayer la bienvenida por derecho a una nueva Navidad.Y lo hizo, además, con muchísimas ganas a tenor del ambiente que se vio en la calle.