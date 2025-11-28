Programación de la Navidad 2025 en San Fernando: fechas, horarios, espectáculos, mercadillo y actividades infantiles

San Fernando dará comienzo a su agenda navideña este sábado 29 de diciembre a partir de las 18.30 horas con uno de los actos más sonados de las fiestas: la Gala de Encendido del Alumbrado, que contará este año con la participación de la cantante Nia, que posteriormente ofrecerá un concierto en la plaza del Rey.

La cita será el punto de partida de una intensa programación navideña que se prolongará hasta el mismo 6 de enero y que contará con citas que se han hecho tremendamente populares en San Fernando como la Casa de Papá Noel, además de zambombas, talleres y espectáculos infantiles.

Habrá también novedades, como la puesta en marcha del Tren de la Navidad, la Casa del Heraldo de los Reyes Magos, que tomará el relevo de Papá Noel en la plaza del Rey tras la Navidad, y la Estancia de los Reyes Magos, que estrenará ubicación en el propio Ayuntamiento isleño. Otra de las apuestas será la apertura de un mercadillo navideño -el Muérdago- en la plaza del Rey, que se rebautizará en estos días como la Plaza de la Navidad.

La programación de la Navidad 2025 en San Fernando, día a día

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

18.00 horas. Castillo de san Romualdo. 26ª Muestra Artesanal Belenista. Hasta el 12 de diciembre (excepto el día 5). De martes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Organiza la asociación de belenistas El Redentor.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

17.00 horas. Plaza del Rey. Inauguración del mercadillo Muérdago Plaza de la Navidad (Besugo Market). Estará abierto hasta el 5 de enero. Su horario será: de lunes a jueves, de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas; viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

. 19.00 horas. Gala del encendido del alumbrado navideño con la cantante NIA y posterior concierto de la artista.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Visitas a la decoración del Ayuntamiento (hasta el 5 de enero). Horarios: de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; fines de semana y festivos 6 y 8 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; 24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas; 5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas. Días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado.

y exposición de artistas y artesanos del belén (asociación de belenistas El Redentor). Salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando. Podrá visitarse hasta el 5 de enero. Horario: todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; 24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas; 5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas. Días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. 17.00 horas. Plaza de la Iglesia. Tren de la Navidad (hasta el 4 de enero, excepto los días 25 de diciembre y el 1 de enero). Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Del 5 al 19 de diciembre: de lunes a viernes, solo durante la tarde; y fines de semana, mañana y tarde. Del 20 al 3 de enero, mañana y tarde.

18.00 horas. Plaza del Rey. Llegada a la ciudad e inauguración de la Casa de Papá Noel . Visitas del 5 al 23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas. 24 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de galletas de Navidad.

LUNES 8 DE DICIEMBRE

De 17.00 a 21.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con los grupos The Bodegones, coro Chato de la Isla y 'Al son de Belén' (Rumbaleando).

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

10.00 horas. Parque Almirante Laulhé. VII Certamen de Villancicos de la Escuela Pública de San Fernando .

. 10.30 horas. Plaza del Rey. Recogida de juguetes de la Asociación de Reyes Magos y Radio La Isla.

18.00 horas. Cancel de la Iglesia Mayor Parroquial. Bendición del Nacimiento.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

12.00 horas. Caravana Solidaria de los Reyes Magos . Recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Voluntarios Realistas, Ponce de León, avenida Al Ándalus, Hornos Púnicos, León Herrero, Arenal, Isaac Peral y plaza del Rey, donde se recogerán los juguetes a beneficio de la campaña 'Ningún niño sin juguetes'.

Entradas a la venta en la plataforma digital del Teatro de las Cortes. De 17.00 a 18.00 horas. Plaza del Rey. Show de circo 'Más difícil todavía' .

. 19.00 horas. Teatro de las Cortes. Pregón de Navidad a cargo de Carmen Guaita Fernández (organiza Academia de San Romualdo).

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

10.30 horas. Salida y meta en la plaza Sánchez de la Campa. XI Carrera Solidaria Divina Pastora , organizada por la hermandad de la Divina Pastora.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

18.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Concierto de Navidad del alumnado del Conservatorio Chelista Ruiz Casaux.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

De 18.30 a 20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con las actuaciones de los grupos Jaleo y Compás, el coro Los Romeros y el coro La Fragua.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

De 12.30 a 13.00 horas. Plaza del Rey. Show infantil 'Las aventuras de Elfo Travieso'.

19.00 horas. Avenida Pery Junquera. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Concierto a beneficio de la asociación Calor en la Noche.

LUNES 22 DE DICIEMBRE

De 17.00 a 18.40 horas. Plaza del Rey. Bingo infantil musical navideño.

MARTES 23 DE DICIEMBRE

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de hama beads.

17.30 horas. Cabalgata de Papá Noel de Acosafe. Recorrido desde la plaza Tetuán por las calles del Centro Comercial Abierto.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

De 16.30 A 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil 'Crea tu foto navideña'.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

18.00 horas. Plaza del Rey y Ayuntamiento. Inauguración de la Casa del Heraldo Real y de la Estancia de los Reyes Magos. Abierto del 27 al 3 de enero (excepto el 1 de enero). Visitas de 17.00 a 20.00 horas. El 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas. El 4 de enero de 11.00 a 14.00 horas.

LUNES 29 DE DICIEMBRE

De 17.00 a 18.40 horas. Plaza del Rey. Bingo Infantil musical navideño.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de posavasos navideños.

VIERNES 2 DE ENERO

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil 'Muñeco de nieve'.

DOMINGO 4 DE ENERO

De 18.30 a 21.30 horas. Cabalgata del Heraldo Real. Recorrido: Cardenal Spínola, Colón, avenida Reyes Católicos (tramo sin música), Arenal, Faustino Ruiz, Real y llegada a la plaza del Rey.

LUNES 5 DE ENERO