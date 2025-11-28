Programación de la Navidad 2025 en San Fernando: fechas, horarios, espectáculos, mercadillo y actividades infantiles
Este sábado arranca la agenda de las fiestas con la Gala del Encendido del Alumbrado, el concierto de Nia y la apertura del mercadillo 'Múerdago Plaza de la Navidad'
San Fernando, preparado para entrar en modo Navidad desde este sábado con la Gala de Encendido del Alumbrado
San Fernando dará comienzo a su agenda navideña este sábado 29 de diciembre a partir de las 18.30 horas con uno de los actos más sonados de las fiestas: la Gala de Encendido del Alumbrado, que contará este año con la participación de la cantante Nia, que posteriormente ofrecerá un concierto en la plaza del Rey.
La cita será el punto de partida de una intensa programación navideña que se prolongará hasta el mismo 6 de enero y que contará con citas que se han hecho tremendamente populares en San Fernando como la Casa de Papá Noel, además de zambombas, talleres y espectáculos infantiles.
Habrá también novedades, como la puesta en marcha del Tren de la Navidad, la Casa del Heraldo de los Reyes Magos, que tomará el relevo de Papá Noel en la plaza del Rey tras la Navidad, y la Estancia de los Reyes Magos, que estrenará ubicación en el propio Ayuntamiento isleño. Otra de las apuestas será la apertura de un mercadillo navideño -el Muérdago- en la plaza del Rey, que se rebautizará en estos días como la Plaza de la Navidad.
La programación de la Navidad 2025 en San Fernando, día a día
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- 18.00 horas. Castillo de san Romualdo. 26ª Muestra Artesanal Belenista. Hasta el 12 de diciembre (excepto el día 5). De martes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Organiza la asociación de belenistas El Redentor.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- 17.00 horas. Plaza del Rey. Inauguración del mercadillo Muérdago Plaza de la Navidad (Besugo Market). Estará abierto hasta el 5 de enero. Su horario será: de lunes a jueves, de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas; viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas.
- 18.30 horas Espectáculo infantil 'Las aventuras de Lizin y Shio'.
- 19.00 horas. Gala del encendido del alumbrado navideño con la cantante NIA y posterior concierto de la artista.
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- Visitas a la decoración del Ayuntamiento (hasta el 5 de enero). Horarios: de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; fines de semana y festivos 6 y 8 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; 24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas; 5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas. Días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado.
- 18.30 horas. Inauguración del Belén Municipal y exposición de artistas y artesanos del belén (asociación de belenistas El Redentor). Salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando. Podrá visitarse hasta el 5 de enero. Horario: todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; 24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas; 5 de enero, de 11.00 a 14.00 horas. Días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.
- 17.00 horas. Plaza de la Iglesia. Tren de la Navidad (hasta el 4 de enero, excepto los días 25 de diciembre y el 1 de enero). Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Del 5 al 19 de diciembre: de lunes a viernes, solo durante la tarde; y fines de semana, mañana y tarde. Del 20 al 3 de enero, mañana y tarde.
- 17.30 y 18.30 horas (dos pases). Plaza del Rey. Show infantil 'En Navidad te cuento'.
- 18.00 horas. Plaza del Rey. Llegada a la ciudad e inauguración de la Casa de Papá Noel. Visitas del 5 al 23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas. 24 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas.
- 20.00 horas. Callejón de la Soledad, casa de hermandad de la Soledad. Inauguración del Belén de Playmobil.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de galletas de Navidad.
LUNES 8 DE DICIEMBRE
- De 17.00 a 21.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con los grupos The Bodegones, coro Chato de la Isla y 'Al son de Belén' (Rumbaleando).
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- 10.00 horas. Parque Almirante Laulhé. VII Certamen de Villancicos de la Escuela Pública de San Fernando.
- 10.30 horas. Plaza del Rey. Recogida de juguetes de la Asociación de Reyes Magos y Radio La Isla.
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de adornos navideños.
- 18.00 horas. Cancel de la Iglesia Mayor Parroquial. Bendición del Nacimiento.
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- 12.00 horas. Caravana Solidaria de los Reyes Magos. Recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Voluntarios Realistas, Ponce de León, avenida Al Ándalus, Hornos Púnicos, León Herrero, Arenal, Isaac Peral y plaza del Rey, donde se recogerán los juguetes a beneficio de la campaña 'Ningún niño sin juguetes'.
- 12.00 horas. Salón de actos de la Casa de la Cultura de la calle Gravina. Representación de Cuento de Navidad. Entradas a la venta en la plataforma digital del Teatro de las Cortes.
- De 17.00 a 18.00 horas. Plaza del Rey. Show de circo 'Más difícil todavía'.
- 19.00 horas. Teatro de las Cortes. Pregón de Navidad a cargo de Carmen Guaita Fernández (organiza Academia de San Romualdo).
- 20.00 horas. Iglesia Evangélica de El Buen Pastor (Pérez Galdós, 43). Concierto de Navidad a cargo del coro Nova Música.
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
- 10.30 horas. Salida y meta en la plaza Sánchez de la Campa. XI Carrera Solidaria Divina Pastora, organizada por la hermandad de la Divina Pastora.
- De 11.00 a 15.00 horas. Plaza del Rey. Saborea Cádiz. Vive el sabor y aroma de nuestros productos locales. Charlas, showcooking, foodtrucks... Organiza el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
- 18.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Concierto de Navidad del alumnado del Conservatorio Chelista Ruiz Casaux.
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- De 18.30 a 20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con las actuaciones de los grupos Jaleo y Compás, el coro Los Romeros y el coro La Fragua.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- De 12.30 a 13.00 horas. Plaza del Rey. Show infantil 'Las aventuras de Elfo Travieso'.
- 19.00 horas. Avenida Pery Junquera. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Concierto a beneficio de la asociación Calor en la Noche.
LUNES 22 DE DICIEMBRE
- De 17.00 a 18.40 horas. Plaza del Rey. Bingo infantil musical navideño.
MARTES 23 DE DICIEMBRE
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de hama beads.
- 17.30 horas. Cabalgata de Papá Noel de Acosafe. Recorrido desde la plaza Tetuán por las calles del Centro Comercial Abierto.
VIERNES 26 DE DICIEMBRE
- De 16.30 A 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil 'Crea tu foto navideña'.
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
- 18.00 horas. Plaza del Rey y Ayuntamiento. Inauguración de la Casa del Heraldo Real y de la Estancia de los Reyes Magos. Abierto del 27 al 3 de enero (excepto el 1 de enero). Visitas de 17.00 a 20.00 horas. El 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas. El 4 de enero de 11.00 a 14.00 horas.
- 18.15 y 19.00 horas. Plaza del Rey. Show infantil 'La cajita de música'.
LUNES 29 DE DICIEMBRE
- De 17.00 a 18.40 horas. Plaza del Rey. Bingo Infantil musical navideño.
MARTES 30 DE DICIEMBRE
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil de posavasos navideños.
VIERNES 2 DE ENERO
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Taller infantil 'Muñeco de nieve'.
DOMINGO 4 DE ENERO
- De 18.30 a 21.30 horas. Cabalgata del Heraldo Real. Recorrido: Cardenal Spínola, Colón, avenida Reyes Católicos (tramo sin música), Arenal, Faustino Ruiz, Real y llegada a la plaza del Rey.
LUNES 5 DE ENERO
- 11.00 horas. Llegada de los Reyes Magos en helicóptero al estadio de Bahía Sur (las puertas del estadio se abrirán a las 10.00 horas).
- De 11.45 a 12.15 horas. Visita de los Reyes Magos al hospital de San Carlos.
- 12.30 horas. Recorrido oficial a bordo del autobús de los Reyes Magos.
- 18.00 horas. Cabalgata de los Reyes Magos. Recorrido: avenida Constitución, carretera de Camposoto, Luis Milena, Real y plaza del Rey. Entrada en la calle Real, a las 19.15 horas aproximadamente. Llegada a la plaza del Rey, a las 20.30 horas aproximadamente.
