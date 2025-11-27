San Fernando, preparado para entrar en modo Navidad desde este sábado con la Gala de Encendido del Alumbrado

San Fernando entrará en modo Navidad este sábado 29. La multitudinaria gala en la que se ha convertido el tradicional encendido del alumbrado en torno a las 19.00 horas se encargará de meter a los isleños de lleno en el ambiente propio -y único- de estas fechas. Y de ahí no se parará hasta el próximo 6 de enero: belenes, la Casa de Papá Noel, el trenecito navideño, la Estancia del Heraldo, la de los Reyes Magos, talleres de decoración, gastronómicos, espectáculos infantiles... Y, por supuesto, las cabalgatas del Heraldo y de la Estrella y Sus Majestades de Oriente.

De esa nutrida programación que acompañará 'lo que importa' -por hacer alusión al lema con el que el Ayuntamiento de San Fernando presenta todas estas actividades, Recordar lo importante- ha dado cumplida cuenta este jueves la alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada de algunos de los artífices de estas actividades propuestas en un acto en el que también se ha dado a conocer el cartel que desde el propio Consistorio se ha editado para poner imagen a esta campaña. Una obra realizada por el equipo de diseño del propio Ayuntamiento -Ana Morón- que muestra una idealizada imagen navideña de la plaza del Rey, con su gigantesco árbol rodeado de los puestos del mercadillo navideño que, precisamente, se presenta como una de las grandes novedades de este año. El Muérdago Plaza de la Navidad -Besugo Market- que se inaugurará también el sábado 29 a las 17.00 horas y que estará abierto hasta la jornada del 5 de enero.

La bienvenida de la Navidad contará también con la presencia de la cantante Nía, que participará en el encendido de las luces de Navidad junto a la alcaldesa y que posteriormente ofrecerá un concierto. Antes, a las 18.30 horas, habrá también un espectáculo infantil que se encargará de hacer más llevadera la espera a los más pequeños de la casa.

Pero luces de Navidad -como ha dicho Cavada- "hay muchas". Lo que diferencia a San Fernando es "esa identidad propia que se ha ido marcando en estos últimos años con la Navidad" y que se basta tanto en la agenda como en esa cuidada decoración que este año toma como elemento de referencia un tiovivo en el mismísimo atrio del Ayuntamiento isleño.

La siguiente jornada clave de las fiestas navideñas llegará ya el viernes 5 de diciembre, a las puertas del puente. Esa tarde -a las 18.00 horas- está prevista la inauguración de la Casa de Papá Noel en la plaza del Rey, una de las propuestas más esperadas y multitudinarias de las Navidades en San Fernando que hace años que forma parte de su programación. Este año, además, se estrena un nuevo diseño de la casa que permitirá su visión desde el exterior. Estará abierta hasta el 23 de diciembre.

La alcaldesa da la bienvenida a Papa Noel a su casa en San Fernando / Antonio Zambonino

Pero ese mismo día 5 se inaugurará tambien a las 18.00 horas el Belén Municipal que se instalará en el salón de actos del Ayuntamiento isleño de la mano de la asociación de belenistas El Redentor y del que, en esta ocasión, se han encargado tres reputados belenistas: José Manuel Coto, Roque Gallego y Antonio Reyes.

Además, esa misma tarde abrirán las dependencias nobles del Ayuntamiento para mostrar su exquisita y cuidada decoración navideña, que desde la reapertura del Palacio Consistorial tras las obras de rehabilitación se han convertido también en una cita imprescindible de las fiestas en la localidad.

También ese mismo día empezará a funcionar el Tren de la Navidad, que es otra de las novedades de este año.

La Caravana Solidaria de los Reyes Magos, a beneficio de la campaña Ningún niño sin juguetes, o el Pregón de la Navidad a cargo la escritora Carmen Guaita Fernández serán otras de las citas que arroparán la programación en la jornada del sábado 13.

La peña Chato de la Isla llevará también a la plaza del Rey la final de su 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad, que se celebrará el viernes 19 desde las 18.30 a las 20.30 horas.

En la tarde del 23 de diciembre recorrerá también las calles de la ciudad de la mano de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) la Cabalgata de Papá Noel (a partir de las 17.30 horas).

Y tras la Navidad, abrirá sus puertas en la jornada del sábado 27 de diciembre la Estancia del Heraldo de los Reyes Magos -otra de las novedades del año- y la Estancia de los Reyes Magos. La primera tomará el relevo de la Casa de Papá Noel en la plaza del Rey. Y la segunda -que en los últimos años se emplazaba en el Castillo de San Romualdo- aprovechará las dependencias municipales del Ayuntamiento habida cuenta del estupendo resultado que el año pasado dio la experiencia que supuso la obligada recepción que los de Oriente hicieron en el Consistorio a causa de la lluvia y que ha inspirado ahora este cambio de ubicación. Ambas propuestas estarán abiertas hasta el 3 de enero.

Porque lo siguiente, claro, serán las grandes cabalgatas. La del Heraldo, en la jornada del 4 de enero, y la de los Reyes, en la tarde del día 5, jornada que repetirá el modelo de años anteriores y que arrancará con la llegada de Sus Majestades de Oriente en helicóptero al estadio de Bahía Sur para, posteriormente, recorrer las distintas barriadas de la ciudad a bordo de un autobús descapotable. La Cabalgata de la Ilusión, que mantendrá el mismo recorrido de los últimos años, saldrá de la avenida Constitución a las 18.00 horas para terminar en la plaza del Rey a las 20.30, aproximadamente.

Los Reyes Magos llegan en helicóptero al estadio de Bahía Sur / D.C.

Claro que a lo largo de esta semanas habrá también muchas más actividades, sobre todo para los más pequeños. Y estas se intensificarán con la llegada de las vacaciones. Habrá talleres navideños de diversa índole, espectáculos, teatro...

Y la programación contará también con dos zambombas que se celebrarán el lunes 8 y el sábado 20 en la plaza del Rey. La primera de ellas, prevista a las 17.00 horas, contará con el grupo jerezano The Bodegones, el coro Chato de la Isla y Al son de Belén (Rumbaleando). La segunda -que dará comienzo a las 16.30- contará con los grupos Jaleo y Compás, Los Romeros y La Fragua.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que el escenario que se ha colocado para la gala de encendido del alumbrado que se celebrará el próximo sábado se retirará tras este espectáculo para volver a instalarse ya en enero para las cabalgatas del Heraldo y de los Reyes. La mayor parte de las actuaciones y propuestas se llevará a cabo en un escenario más pequeño que se instalará también junto al árbol de Navidad.