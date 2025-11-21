Dos zambombas en la programación de Navidad de San Fernando "a partir de las cuatro de la tarde"

Una de las zambombas celebradas en la plaza del Rey de San Fernando durante las pasadas Navidades

La programación de Navidad que prepara el Ayuntamiento de San Fernando para el próximo mes de diciembre contará con dos zambombas que se celebrarán el lunes 8 -festividad de la Inmaculada- y el sábado 20, justo antes de la Nochebuena.

Cada una de ellas, a tenor de lo que se recoge en el contrato que se acaba de adjudicar, contará con la actuación de tres grupos. De las seis actuaciones previstas, al menos dos de ellas serán de Jerez, tres de grupos de San Fernando y la restante, a libre elección del contratista.

No se especifica en los pliegos pero todo apunta a que dichas actuaciones se celebrarán en la plaza del Rey, habida cuenta del protagonismo que este espacio ha adquirido en la celebración de las fiestas navideñas.

Destaca, sin embargo, que se precise la hora de estas actuaciones "a partir de las 16.00 horas", lo que supone un considerable adelanto horario con respecto a la hora habitual de estos espectáculos, que normalmente se celebraban durante la noche.

A nadie se le escapa las reivindicaciones vecinales del entorno de la calle Las Cortes y de la plaza del Rey a causa del ruido, que precisamente han terminado en un contencioso y que han puesto la celebración de las zambombas y espectáculos navideños en el punto de mira.

El contrato en cuestión que el Ayuntamiento isleño acaba de adjudicar para la celebración de estas zambombas se ha adjudicado por 18.029 euros.