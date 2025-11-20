Comienza a instalarse el Besugo Market, que encuentra su nuevo hogar en la plaza del Rey de San Fernando

El miércoles comenzaron las tareas de montaje del Besugo Market, que tras varios años presente en el centro comercial Bahía Sur ha encontrado en la plaza del Rey su nuevo hogar. De esta manera, este popular mercadillo navideño, de casetas de madera y estética centroeuropea, abrirá sus puertas en pleno corazón de San Fernando el próximo día 29, jornada en la que la plaza del Rey también será escenario del esperado encendido del alumbrado de Navidad. Un acto que contará con la cantante Nía como gran protagonista y al que seguirá un concierto de esta artista.

Los puestos del Besugo Market permanecerán en este céntrico espacio hasta el próximo 5 de enero, víspera del Día de Reyes. Como siempre, los participantes marcarán la diferencia con propuestas que pasan por la artesanía, la cerámica, los juguetes, los complementos, los perfumes, la bisutería artesanal o las golosinas.

De esta forma, el Besugo Market formará parte de un paisaje navideño con el que el equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada convertirá la plaza del Rey en el epicentro de un programa de actividades con el que San Fernando busca permanecer como referente provincial en cuanto a la Navidad se refiere. Entre las novedades que llegarán a esta plaza se encuentran un gran tiovivo ornamental en el atrio del Ayuntamiento y una Casa de Papa Noel que estrenará un nuevo diseño.