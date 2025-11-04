San Fernando comienza a vestirse de Navidad mientras anuncia que Nía encenderá el alumbrado

San Fernando apenas se ha recuperado de la resaca de un intenso y exitoso fin de semana de Halloween, pero la ciudad de los eventos ya piensa en la Navidad. Y la mejor prueba de ello es que durante la noche del lunes ya eran visibles los primeros trabajos de montaje de la decoración navideña. De hecho, un pequeño grupo de operarios trabajaban con una grúa en la plaza del Rey para colocar diversos elementos de decoración e iluminación.

El Ayuntamiento iniciaba la semana sacando pecho sobre un Halloween al que catalogaba como “una de las grandes citas del turismo nacional”, pero lo cierto es que La Isla también se ha convertido durante los últimos años en todo un referente provincial en cuanto a la Navidad se refiere gracias a una decoración espectacular y a una extensa programación de actividades.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha fijado el próximo sábado 29 de noviembre como fecha para el encendido del alumbrado extraordinario. Puede parecer que este día está lejos en el calendario, pero para que San Fernando luzca como se merece aún queda mucho por hacer y hay que avanzar sin pausa pero sin prisa.

Y mientras La Isla se viste de Navidad, el Ayuntamiento sigue anunciando novedades navideñas. La última de ellas ha sido la identidad de la persona encargada de pulsar el botón de encendido del alumbrado el día 29 junto a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada. En esta ocasión, el honor recaerá sobre la artista Nía. La cantante canaria, ganadora de Operación Triunfo en su edición de 2020, ofrecerá tras este acto tan especial un concierto en la plaza del Rey con el que la ciudad dará oficialmente la bienvenida a la Navidad.

Este evento, que vendrá precedido de un espectáculo infantil, también servirá a Nía para acercar al público isleño los temas de su primer álbum, Palo Santo, en el que fusiona pop y ritmos latinos.

Además de ganar OT, la solista también ha participado en otros conocidos talent shows, como Tú cara me suena o Dúos increíbles. Por otro lado, Nía ha formado parte del elenco del musical El Rey León y ha colaborado con artistas de la talla de India Martínez o Antonio Carmona.

La artista Nía, ganadora de OT en 2020, dará la bievenida a la Navidad isleña. / D.C.

Novedades navideñas

El equipo de gobierno recuerda que la plaza del Rey y el Ayuntamiento “volverán a ser el corazón de las fiestas, convertidos en auténticos iconos de la Navidad isleña y reconocidos incluso a nivel nacional”.

El gobierno local explica que las fiestas llegarán con diversas novedades. La primera de ellas será la incorporación del Ayuntamiento como estancia de los Reyes Magos, sustituyendo así al Castillo de San Romualdo.

En cuanto a la decoración prevista destaca un gran tiovivo ornamental de unos siete metros de altura que aprovechará los tres arcos principales de la fachada del Ayuntamiento y un nuevo diseño para la Casa de Papa Noel. Además, se incorporará a la programación la recepción del Heraldo Real, habrá un tren turístico navideño y dos escenarios en la plaza del Rey.