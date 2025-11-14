Los vecinos mueven ficha para evitar las zambombas y las terrazas durante Navidad en la calle Las Cortes de San Fernando

El pasado 29 de octubre la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz un recurso en el que solicitaba, como medida cautelar, la suspensión temporal de todas las autorizaciones de ocupación de la vía pública en la calle Las Cortes y aledaños para terrazas y veladores “por incumplimiento persistente y contumaz de los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos”.

Este recurso venía además acompañado de un informe de ensayo acústico que, a través de mediciones continuas con sonómetro entre el 24 de abril y el 10 de junio de 2025, confirmaba que los decibelios en la zona se encontraban muy por encima de los permitido por la Ley.

Por otro lado, los vecinos reclamaban al Ayuntamiento de San Fernando un millón de euros en concepto de indemnización por daño moral, al llevar 14 años soportando esta contaminación acústica.

Ante este complicado panorama, el Ayuntamiento y los hosteleros de la zona mantenían el pasado 5 de noviembre una reunión de urgencia en la que se comprometían a elaborar un listado conjunto de medidas para solucionar la contaminación acústica en este entorno. El equipo de gobierno advertía a los hosteleros que si no se implicaban en la puesta en marcha de esas medidas para combatir el ruido se actuaría de forma más drástica para dar cumplimiento a la Ley.

Este mismo viernes se produjo un nuevo encuentro en el que los hosteleros trasladaron al gobierno local una serie de medidas cuya viabilidad ahora se debe de estudiar.

Pero lo cierto es que las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina y que nadie ha trasladado a los vecinos si se van a adoptar medidas inmediatas para evitar un ruido que impide su derecho al descanso y que se ve agravado por la celebración de zambombas.

Ante esta situación, el abogado de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, Borja Grandal, explica que este viernes se ha solicitado formalmente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz la adopción urgente de una medida cautelarísima para impedir el montaje de terrazas en la calle Las Cortes y aledañas del 20 de noviembre al 6 de enero desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana. Además, en el documento presentado los vecinos también solicitan que se prohíba la celebración de zambombas en esta zona en cualquier franja horaria.

Con su solicitud, los afectados adjuntan más de una treintena de fotografías y vídeos, procedentes de días y años distintos, para ilustrar la realidad del entorno de la calle de Las Cortes en las fechas navideñas y durante las zambombas. Muchas de ellas han sido recabadas por los vecinos y otras se han obtenido de las redes sociales de los propios establecimientos hosteleros de esta zona.

“Desde hace más de una década, con la llegada del período navideño se produce un incremento notabilísimo del público que abarrota todos los días, y especialmente de jueves a domingo, las terrazas y veladores autorizados en calle Las Cortes y aledaños, agravando más si cabe el problema de contaminación existente. Además de lo anterior, el Ayuntamiento de San Fernando viene autorizando año tras año, todos los fines de semana, zambombas navideñas en la calle Las Cortes y aledaños, generando a los vecinos residentes un frenesí de juerga, un infierno de gritos, de cantes, de ruidos de instrumentos en plena calle, de villancicos coreados por el multitudinario público congregado, de reproducción de música pregrabada a todo volumen, de seguridad etcétera”, detallan los vecinos en su escrito.

En un par de días, el Juzgado debería aceptar o denegar esta medida cautelarísima y convocar a una vista a las partes implicadas si finalmente se considera la adopción de la misma.

Grandal aclara en que consiste esta medida cautelarísima a la que han recurrido los vecinos. “Cuando una situación requiere una respuesta inmediata, el juez puede adoptar una medida sin escuchar previamente a la otra parte, para evitar que el daño sea irreparable. Esto es lo que se conoce como medida cautelarísima: una herramienta excepcional que protege derechos urgentes antes incluso de que se resuelva el fondo del asunto. A veces, la justicia no puede esperar”, subraya el abogado de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro.