Ayuntamiento y hosteleros elaborarán un listado conjunto de medidas para solucionar la contaminación acústica en la calle Las Cortes de San Fernando

La pasada semana la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro presentaba ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz un recurso en el que solicitaba la retirada cautelar de las terrazas en entorno de las calles Las Cortes y Cervantes. Además, el colectivo vecinal reclamaba al Ayuntamiento un millón de euros en concepto de indemnización por daño moral tras soportar altos niveles de contaminación acústica durante 14 años. Para justificar ambas medidas los vecinos se aferraban a un informe de ensayo acústico que recogía mediciones continuas entre el 24 de abril y el 10 de junio de 2025, que revelaban que el ruido en la zona superaba de largo los máximos permitidos por Ley tanto en horario diurno como nocturno.

Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento reaccionó al instante asegurando que las cosas “tenían que cambiar” y que el problema “tenía que solventarse”. El equipo de gobierno tiene claro que la situación ya es insostenible y que hay que adoptar medidas y poner límites para compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos con el desarrollo de la actividad económica y de las terrazas de la hostelería. Además, el gobierno local advertía que si los hosteleros no se implicaban en la puesta en marcha de esas medidas para combatir el ruido se actuaría de forma más drástica para dar cumplimiento a la Ley.

Queda patente que hay voluntad de las partes implicadas en llegar a una solución. Por eso hoy el Ayuntamiento y los hosteleros de esta zona han mantenido este miércoles un primer encuentro de trabajo. Durante esta reunión, en primer lugar, el gobierno local ha informado a este gremio sobre la nueva normativa autonómica en materia de contaminación acústica, vigente desde marzo y más estricta que la anterior, y se le da dado detalle de a los hosteleros de las mediciones acústicas realizadas por la Junta, por si alguno plantea presentar sus alegaciones.

Pero lo más importante de este encuentro ha sido el compromiso por parte de Ayuntamiento y hosteleros de elaborar un listado de medidas que permitan mitigar la contaminación acústica en el entorno de Las Cortes y evitar la retirada cautelar de las terrazas.

De esta forma, tanto el gobierno local como estos empresarios del ocio nocturno se han emplazado a una nueva reunión para la próxima semana con objeto de ir abordando las primeras propuestas y valorarlas para su posible aplicación.

Es cierto que hay medidas que ya se pueden ir planteando de manera inmediata por parte de los hosteleros, como la instalación en sus terrazas de elementos para combatir el ruido, que existen y están en el mercado.

Tanto el Ayuntamiento como los representantes de estos gremios no se aventuran a dar fechas en el calendario para la adopción de estas mejoras y soluciones, ya que algunos artículos necesitan cierto margen de tiempo para su fabricación e instalación. Pero todas las partes tienen claro que hay que avanzar sin prisa pero sin pausa y que hay que hacer las cosas bien para garantizar una mejor convivencia entre vecinos y hosteleros.

Y más cuando se acerca una época especialmente complicada, en la que las zambombas navideñas y el ambiente festivo abarrotarán estas terrazas. El abogado de la asociación de vecinos, Borja Grandal, advierte que los afectados no descartan recurrir a una cautelarísima para asegurar el cierre de las terrazas mientras se espera la resolución judicial en el caso de que no se adopten medidas antes del 15 de noviembre.