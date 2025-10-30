La Asociación de Vecinos de Las Cortes de San Fernando solicita al Juzgado la retirada cautelar de terrazas y veladores en dicho entorno

La Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro presentó el miércoles ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz un recurso en el que solicita, como medida cautelar, la suspensión temporal de todas las autorizaciones de ocupación de la vía pública en la calle Las Cortes y aledaños para terrazas y veladores “por incumplimiento persistente y contumaz de los objetivos de calidad acústica legalmente establecidos”.

En su recurso los vecinos aseguran que dicha medida cautelar fue solicitada al Ayuntamiento de San Fernando hasta en tres ocasiones, sin que tuviera respuesta alguna los escritos de solicitud presentados. Este colectivo vecinal también recuerda en su recurso que los afectados han presentado más de 220 denuncias durante los últimos 12 años que han sido ignoradas.

En este documento, la asociación insiste en la inacción de la administración local durante 14 años ante la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad física y moral de los vecinos. Además, se habla de una “situación insoportable” como consecuencia de la contaminación acústica generada por los establecimientos de restauración y ocio situados en calle Las Cortes y aledaños y el incumplimiento de la normativa de terrazas y veladores.

Decibelios por encima de la normativa

Entre la documentación que adjuntan los vecinos a este recurso se encuentra un informe de ensayo acústico fechado el pasado 12 de septiembre y realizado en la calle Las Cortes y su entorno para comprobar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en dicho espacio. Los vecinos explican que, tras instalar un sonómetro en la fachada de uno de los edificios afectados y realizar mediciones continuas entre el 24 de abril y el 10 de junio de 2025, los resultados arrojan que “el conjunto de emisores acústicos que intervienen en calle Las Cortes y aledaños no cumplen los objetivos de calidad acústica en base al apartado B del artículo 25 del Decreto 50/2025”.

Este informe detalla además que, “siendo un área urbanizada existente con predominio de suelo residencial, los resultados obtenidos en tarde y noche son desfavorables”. Concretamente, el resultado diario obtenido de emisión al exterior en el rango de tarde es 74,4 decibelios, cuando el máximo por normativa es de 68; mientras que el resultado diario obtenido en el rango de noche de 73,7 , cuando la normativa establece de máximo 58.

Indemnización millonaria

Por otra parte, en el recurso los vecinos reclaman al Ayuntamiento de San Fernando un millón de euros en concepto de indemnización por daño moral. La asociación justifica esta petición “dada la duración de la inmisión acústica, el tiempo que los vecinos vienen soportando los efectos de la contaminación acústica (14 años); la intensidad y persistencia del mismo puesto de manifiesto en los informes aportados; el impacto en la vida cotidiana, el descanso, la salud y la convivencia familiar; la necesidad de modificar hábitos de vida; promover denuncias y procedimientos judiciales como este y la existencia de personas especialmente vulnerables”. Este colectivo señala al Ayuntamiento como responsable del incumplimiento de la normativa acústica y subraya su nula respuesta.

En definitiva, el texto del recurso recalca "la grave, contumaz, reiterada e insoportable vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad e integridad física y moral como consecuencia de la contaminación acústica generada por el incumplimiento de normativa de terrazas y veladores en calle Las Cortes y aledaños".

Desde el colectivo vecinal se explica que esta medida en ningún momento busca perjudicar a los hosteleros que desempeñan su actividad en esta zona, pero sí se deja claro que no van a permitir que esta se desarrolle a costa de renunciar a la salud y el derecho al descanso de los vecinos. “Sólo queremos que se aplique la normativa de forma estricta”, indica la asociación.

La reacción del Ayuntamiento: "Esto se tiene que solventar"

Hay que adoptar medidas y solventar el problema. Y hay que hacerlo de la mano de los hosteleros. Es la postura del Ayuntamiento de San Fernando ante el problema del ruido que afecta a los vecinos de la calle Las Cortes. "Esto tiene que cambiar", afirma.

El Consistorio busca la implicación de los negocios para dar solución a este problema. De hecho, explica, tenía previsto reunirse la próxima semana con los hosteleros para abordar los resultados de las mediciones acústicas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía. No obstante, a la vista de los acontecimientos quiere adelantar este encuentro, al que también quiere que asista las asociaciones de hostelería (Asihtur y Acosafe), a la jornada de este viernes.

Su posicionamiento es claro: hay que adoptar medidas y poner límites para compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos con el desarrollo de la actividad económica y de las terrazas de la hostelería.

No obstante, desde el Ayuntamiento se avisa también que, si los hosteleros no se implican en la puesta en marcha de esas medidas para combatir el ruido en esta céntrica calle, se actuará de forma más drástica.

Se apunta así a la instalación por parte de los propios negocios de elementos en las terrazas para combatir el ruido, que existen y están en el mercado, pero también a medidas de autocontrol por parte de los profesionales que trabajan en este establecimiento.

Desde el Ayuntamiento se apunta también a un mayor control que se va a poner en marcha para controlar el impacto acústico de estas terrazas y se insiste en que, si no hay colaboración, se optara por medidas más drásticas, que pueden pasar por la reducción de terrazas. "Esto tiene que solventarse", se insiste desde el gobierno municipal.

Por otro lado, el Consistorio ha asegurado que todas las terrazas de la calle Las Cortes cuentan con licencia concedida conforme a la normativa existente. El problema radica en las molestias que causan a los vecinos, una cuestión que está decidido a solventar.

Por otro lado, expone que las mediciones de ruido realizadas por la Junta pueden todavía ser objeto de alegaciones por parte del Ayuntamiento, si bien -insiste- la voluntad del Consistorio es arreglar el problema.