El gran tiovivo navideño y el escenario hacen acto de presencia en la plaza del Rey de San Fernando

El próximo sábado 29 de noviembre tendrá lugar en la plaza del Rey el esperado encendido del alumbrado navideño y con ello llegará oficialmente la Navidad a San Fernando un año más. Y eso hace que el paisaje de este céntrico espacio cambie prácticamente a diario. De esta manera, la pasada semana comenzaron a instalarse los puestos del Besugo Market y el domingo comenzó a levatarse un gran árbol de Navidad, de 16 metros de altura, que el lunes ya presidía la plaza montado en su totalidad. El martes se sumaba a las tareas de montaje del enorme tiovivo ornamental, cuyos trabajos continúan avanzando este miércoles.

Además, también hay operarios trabajando en la instalación del escenario en el atrio del Ayuntamiento. Un escenario que acogerá, precisamente, el concierto que la cantante Nia, ganadora de la edición de 2020 de Operación Triunfo, ofrecerá tras acompañar a la alcaldesa, Patricia Cavada, en el simbólico encendido del alumbrado.

Respecto al tiovivo ornamental hay que reordar que supone una de las principales novedades de la decoración isleña de Navidad. Se trata de un elemento de unos siete metros de altura que aprovecha los tres arcos principales de la fachada del Ayuntamiento. Aún queda por llegar una renovada Casa de Papa Noel que estrenará diseño.

Muchos elementos que contribuirán a que San Fernando permanezca como un referente provincial en cuanto a Navidad se refiere, con una cuidada decoración y un extenso programa de actividades para toda la familia elaborado por el Ayuntamiento.