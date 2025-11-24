El gran árbol para la Navidad 2025 ya se levanta en la plaza del Rey de San Fernando

La plaza del Rey continúa vistiéndose de Navidad. Hace escasos días comenzaban las tareas de montaje de las casetas del mercadillo navideño Besugo Market y el mismo domingo ya eran visibles los primeros trabajos para levantar el gran árbol de Navidad que presidirá este espacio. Varios operarios, acompañados de un camión grúa, colocaban los distintos niveles sobre una gran base. El lunes ya ha amanecido en San Fernando con este árbol montado en su totalidad, alzándose imponente en el centro de la plaza con sus grandes dimensiones. Una buena manera de comenzar una semana en la que la Navidad llegará a San Fernando en todo su esplendor.

De esta manera, se siguen dando pasos para que la plaza del Rey se convierta en el epicentro de la Navidad isleña, que continúa afianzándose como referente provincial en lo que a esta fiesta se refiere gracias a una llamativa decoración y a un extenso programa municipal de actividades. También llegarán en breve a esta plaza un tiovivo ornamental de tres metros de altura, que se colocará en el atrio del Ayuntamiento, y una Casa de Papa Noel que estrenará diseño.

Las tareas de montaje comenzaron el domingo. / Antonio Zambonino

Todo avanza sin pausa pero sin prisa para que el próximo sábado 29 de noviembre tenga lugar el esperado encendido del alumbrado navideño en la plaza del Rey. Un acto en el que la cantante Nia acompañará a la alcaldesa, Patricia Cavada. Tras encender las luces la artista ofrecerá un concierto. Antes de que llegue el momento de pulsar el botón, un espectáculo infantil irá creando ambiente.