San Fernando enciende las luces en la primera gran tarde de la Navidad: las imágenes

San Fernando ha encendido las luces de Navidad en la tarde de este sábado con un acto multitudinario que ha congregado a miles de isleños en la plaza del Rey, donde se ha iluminado un gigantesco árbol de 16 metros de altura. La Gala de Encendido del Alumbrado ha contado con la actuación de la cantante Nia, que también ha acompañado a la alcaldesa, Patricia Cavada, como maestra de ceremonias en esa cuenta atrás que ha llevado hasta el encendido de las luces.