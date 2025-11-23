La fiesta que enciende a los ayuntamientos de la Bahía: ¿Cuánto se gastan las ciudades de la Bahía en el alumbrado de Navidad?

Miles de ciudadanos se echarán a la calle a lo largo de las próximas semanas para hacer sus compras navideñas, dejarse asombrar y disfrutar en las diferentes localidades de la Bahía de Cádiz de ese ambiente único que arrastran estas fiestas. Cada municipio, además, se vestirá especialmente para la ocasión y dará lo mejor de sí con una programación lo más atractiva posible –zambombas, espectáculos infantiles, actuaciones...– que tendrá por objetivo sacar a la gente de sus casas y llenar de vida las diferentes ciudades durante estos días que, además, son claves para el comercio y la hostelería, piezas fundamentales para la actividad económica de las ciudades. Sobre todo, en estas fechas.

Desde finales de noviembre hasta el mismo 6 de enero –aproximadamente durante un mes y medio– la Navidad sumirá a las localidades de la Bahía en una auténtica puesta en escena en la que los ayuntamientos se dejarán además mucho, mucho dinero. Hace años ya que no se trata solo de poner luces y de sorprender con los exornos lumínicos, sino de toda una estrategia ideada para aprovechar al máximo el indiscutible tirón que tienen las fiestas navideñas.

Cádiz lidera el ranking

En lo que a alumbrado se refiere, la capital gaditana se lleva la palma en inversión. El contrato que tiene vigente se adjudicó en 2024 –tiene dos años de plazo– y abarca no solo las fiestas navideñas sino también otras señaladas citas del calendario. En lo que respecta a las luces de Navidad, su Ayuntamiento se gasta un total de 1.197.025,7 euros (989.000 euros sin tener en cuenta el IVA). La cifra supone más del doble de lo que se gasta en luces la siguiente ciudad que lidera este ranking, que sería San Fernando con 400.000 euros. Claro que a ese presupuesto habría que sumar luego las numerosas propuestas, actividades y actuaciones que dan forma a la programación navideña.

Las luces de Navidad... y muchísimo más en San Fernando

En San Fernando, hace años ya que el Ayuntamiento tiene clara su apuesta por la Navidad, que ha convertido en una de las fiestas más potentes del año. No solo pretende que los isleños se echen a la calle en masa sino que La Isla sea también un reclamo para que vengan visitas de fuera. Y de paso, claro, compren en sus comercios y consuman en los diferentes establecimientos de hostelería. Así que al tradicional alumbrado navideño se suma la cuidada decoración del edificio monumental del Ayuntamiento –en la plaza del Rey– y diferentes actividades. Entre ellas, la Casa de Papá Noel o la Estancia de los Reyes Magos, propuestas ambas que ya forman parte de la programación de las fiestas y que arrastran cada año innumerables visitas. El mismo acto de encendido del alumbrado navideño se ha convertido en todo un espectáculo, con una impresionante respuesta de público además. El multitudinario aspecto que brinda la plaza del Rey durante esa tarde en pocas ocasiones se consigue igualar a lo largo del año.

Y esa apuesta por la Navidad, evidentemente, requiere de una potente inversión por parte del Ayuntamiento de San Fernando que ha ido in crescendo en los últimos años.

Una nevada artificial ambienta la inauguración de la casa de Papa Noel en San Fernando / Antonio Zambonino

El contrato para las luces de Navidad –que incluye tambien la colocación del gigantesco árbol que se pone en la plaza del Rey– se adjudicó el pasado año con un plazo de dos años y supera los 800.000 euros. Es decir, 400.000 euros para las Navidades de 2024-25 y otros tantos para las de 2025-26.

La cifra se mantiene en la línea del gasto realizado en los últimos años, en los que desde el gobierno municipal se llevó a cabo la mayor inversión realizada hasta el momento en lo que toca a las luces de Navidad. De hecho, el contrato anterior para el alumbrado de Navidad era incluso algo superior: se adjudicó en 2022 por casi 850.000 euros, 424.170,22 euros para las fiestas de ese año y otros tantos para las de 2023.

Pero el alumbrado solo es uno de los contratos que hay en juego. La decoración del Ayuntamiento –que este año incluirá entre sus elementos más la colocación de un tiovivo en el atrio– se ha adjudicado recientemente por 106.186,26 euros.

La Casa de Papá Noel, la Estancia de los Reyes Magos y la Recepción del Heraldo se han unificado también este año en un único contrato –que ya tiene una propuesta de adjudicación– cuyo presupuesto de licitación asciende a 86.085,45 euros.

Ya ellos se suman otros como el contrato para los servicios técnicos y de iluminación que darán cobertura a las diferentes actuaciones navideñas en la plaza del Rey (83.298,82 euros), para la puesta en marcha de un tren turístico que recorrerá la ciudad (adjudicada por 19.536 euros), el atrezo de los escenarios (33.376,04 euros), el pasacalles de la cabalgata de Reyes (13.000 euros), las zambombas (18.029 euros) o las actividades infantiles previstas para estas señaladas fechas (17.908 euros), por citar algunos de los contratos más relevantes que el Ayuntamiento isleño tiene entre manos con vistas a la Navidad.

De hecho, solo la gala de encendido del alumbrado navideño que se prepara para el próximo sábado 29 –acto que se ha convertido en uno de los eventos más sonados de la Navidad en La Isla– cuenta, además de los exornos lumínicos, con un contrato para la actuación de la cantante Nia que asciende a 18.148,79 euros y otro para la celebración de un espectáculo infantil previo, de 3.146 euros.

Este paquete de contratos navideños, que viene a ser el grueso de la inversión que el Ayuntamiento isleño hace en la fiesta, suma 798.714,36 euros entre la iluminación navideña y los eventos. La cifra –a la que todavía habría que sumar algunas cuantías más de otros contratos menores– da buena cuenta de la apuesta que se hace desde el Ayuntamiento isleño por la Navidad y coloca a San Fernando a la cabeza de las localidades de la Bahía después de la capital gaditana.

El Puerto dedica unos 250.000 euros a su alumbrado navideño

El próximo 28 de noviembre se encenderá el alumbrado extraordinario de Navidad de El Puerto, un gasto al que se destinan aproximadamente 250.000 euros, según los datos facilitados por la Concejalía de Fiestas. Este año las luces extraordinarias y el resto de los motivos navideños se han instalado con mucha más antelación que en años anteriores, y ello se debe a la firma, a mediados del pasado año, de un contrato de tres años de duración con un coste de 712.460 euros al año, de los cuales la mayor parte, unos 460.000 euros, se dedican al alumbrado de la Feria de Primavera y al montaje eléctrico necesario para las casetas y los feriantes.

Navidad en El Puerto, en una imagen de 2024

Este contrato estará en vigor hasta febrero de 2028, una vez que se desmonte el alumbrado navideño de ese año, aunque podrá ser renovado por otro año más.

Este año, quizás por la mayor tranquilidad y previsión a la hora del montaje, el resultado está siendo también mejor y destacan los detalles instalados en zonas como la calle Larga o la avenida del Ejército, que siguen el hilo argumental del cuento de El Cascanueces.

El gran abeto navideño luminoso se ha instalado en esta ocasión en la Plaza del Castillo, mientras que en la calle Luna se han instalado unos exornos que recuerdan a paquetes de regalos.

Al margen de la inversión en alumbrado y decoración, buena parte del presupuesto municipal para estas fiestas se destina a las cabalgatas que se organizan, cada una de ellas protagonizada por alguno de los personajes de la corte real, y que culminarán con la gran cabalgata de la tarde-noche del 5 de enero.

Puerto Real: 67.000 euros en luces y 300.000 en todas las fiestas

"La verdad es que desconozco con exactitud cuál es el presupuesto de otros municipios de la Bahía, pero estoy convencida de que no me equivoco si aseguro que el del Ayuntamiento de Puerto Real es el más bajo de todos". Esa era la primera reflexión, con cierto pesar, de la responsable de Cultura y Fiestas en el Consistorio de la Villa, cuando hablaba del presupuesto de la Navidad 2025.

A la edil le cuesta fijar una cantidad concreta que se destine a las fiestas navideñas. Y no es porque no este apurando la cantidad asignada con mucho detenimiento, sino porque hay partidas que se incluyen en contratos mayores que se reparten entre todas las fiestas. Es el caso concreto del alumbrado extraordinario, que el ayuntamiento licitó por casi un millón de euros para todas las fiestas (Carnaval, Feria y Navidad) para cuatro años. En el detalle del contrato sí figura que la cantidad anual para las luces de Navidad es de aproximadamente 67.426 euros cada año.

Lo mismo ocurre con otros contratos como el de la carpa para los bailes de la Plaza Alberti, que se comparte con la de Carnaval (unos 29.000 euros por cada montaje); y el alquiler de carrozas, que se cerró para dos anualidades para para fiestas como la Navidad, el Carnaval o el desfile del Día del Orgullo. En concreto, para la Cabalgata del Cartero Real, la del Día de Reyes y para la que unos días antes recorre la barriada Río San Pedro, unos 27.000 euros al año.

Alumbrado de Navidad en Puerto Real, el año pasado. / Cristóbal Perdigones

Además de esto, según la edil, se tiene un presupuesto aproximado de unos 150.000 euros para contratos menores de espectáculos. Aquí se han incluido propuestas como el Calendario de Adviento y la Casa de Papá Noel, que este año regresarán a la programación. También la animación de la Cabalgata de Reyes, que es el acto que se lleva más recursos.

"Es verdad que es muy poco dinero. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de Fiestas no se modifica desde el año 2021 y que, además, es muy similar al que había hace ya más de una década. Cada vez queremos hacer más actividades, especialmente en la Navidad que es algo en lo que volcamos muchos esfuerzos, y los precios cada vez aumentan más", reconoce la edil.

Ante la falta de recursos económicos, pone en valor el trabajo de la delegación municipal de Fiestas, "que hace que no tengamos que externalizar muchos eventos como hacen otros ayuntamientos". Pero esto también supone un gasto de personal, que no se incluye en el presupuesto específico de la delegación de Fiestas. Por otro lado, se cuenta con la colaboración de distintas entidades que organizan actos, a las que Nazaret Ramírez agradece su implicación.

Así, entre los contratos mayores divididos en lotes y los menores específicos de cada fiesta, la cantidad total que el Ayuntamiento de Puerto Real destina a la Navidad alcanza unos 300.000 euros.

Chiclana sube también su apuesta por las fiestas navideñas

En Chiclana, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de septiembre, a adjudicar a la empresa Iluminaciones Ximénez SA el servicio de iluminación ornamental con motivo de la Navidad, la Feria de San Antonio, Santa Ana y la Patrona, una propuesta que salió adelante con el voto a favor de PSOE, IU y de los dos concejales no adscritos y la abstención de PP y Vox.

Fuentes del Ayuntamiento chiclanero aseguran que "al ser un presupuesto global, que incluye a las cuatro fiestas más importante de la ciudad, no podemos especificar la cuantía que se dedica a cada uno de estos eventos".

Sí han querido destacar que este montante total ha pasado de 605.000 a 993.000 euros, "lo que supone una mejora del servicio y más calles iluminadas en el caso de la Navidad".

Por otro lado, en cuanto a las actividades, las mismas fuentes señalan que su coste "no está cuantificado. Son varias las delegaciones que participan a lo largo de toda la Navidad, como Fiestas, Cultura, Juventud, Mantenimiento Urbano y Seguridad, además de entidades, con las que el Ayuntamiento colabora, aportando, por ejemplo, mejor materiales o infraestructura que necesitan".

Mucho más que luces en la Costa Noroeste

En la Costa Noroeste de Cádiz, la inversión y programaciones en las fiestas de Navidad ha sido diversa. Si bien, Sanlúcar de Barrameda, localidad más importante de la comarca, no ha querido revelar la cantidad destinada a su iluminación, y todavía no ha trascendido la programación para la Navidad 2025-26. Mientras, Chipiona y Trebujena han dado a conocer sus cifras de licitación de las luces de Navidad: 63.000 euros y 23.000 euros, respectivamente.

En Chipiona, el Ayuntamiento y la Asociación de Belenistas han presentado un completo calendario de actividades que ya comenzó el pasado 15 de noviembre con el espectáculo 'Así canta Jerez por Navidad' en el Palacio de Ferias y Exposiciones, y continuó este pasado viernes con la tradicional 'Presentación de la Navidad' en el Castillo de Chipiona. Las celebraciones seguirán con la apertura del Poblado Navideño el 28 de noviembre, pasacalles infantiles, inauguración del alumbrado y actuaciones musicales, mientras que durante diciembre y enero se sucederán zambombas, conciertos, belén viviente, la Casa de Papá Noel, eventos juveniles y la Cabalgata de Reyes, en un programa que busca llenar el municipio de tradición, ilusión y convivencia. Por su parte, Trebujena complementa su iluminación con la Gran Cesta de Navidad, que repartirá 4.000 euros entre cuatro ganadores y permitirá a los comercios adheridos involucrar a los consumidores hasta el 5 de enero de 2026, fomentando el comercio local.

En Rota, la Navidad comenzó este pasado viernes con la recepción oficial de los ciudadanos que representarán a Sus Majestades los Reyes Magos, el Cartero Real y la Estrella de la Ilusión, en un acto encabezado por el alcalde José Javier Ruiz Arana y la delegada de Fiestas, Esther García Fuentes. Los primeros montajes del alumbrado han dado paso al árbol de Navidad en la plaza Bartolomé Pérez y al encendido extraordinario, mientras que la programación municipal incluirá diversas actividades, sorpresas y un almuerzo benéfico a favor de Cáritas, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la ciudad vestida de fiesta y de toda la magia de la Navidad.