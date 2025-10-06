San Fernando pone fecha para encender las luces de Navidad: el 29 de noviembre

Sábado 29 de noviembre. Es la fecha que el Ayuntamiento de San Fernando ha fijado en los contratos de Navidad que acaba de licitar para dar el pistoletazo de salida a las fiestas con el tradicional acto de encendido del alumbrado extraordinario, que en los últimos años se ha convertido en un evento multitudinario con el que se da además inicio a la programación preparada para estas señaladas fechas, que este año vendrán también cargadas de noevedades.

Así se concreta en los pliegos de condiciones de los contratos para los servicios de iluminación y sonido de los espectáculos navideños y para la instalación del hilo musical en las calles del centro (cuyo presupuesto asciende a 83.298,82 euros), para la instalación de la Casa de Papá Noel, la Recepción del Heraldo y la adecuación de la Estancia de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de San Fernando (86.085,45 euros) así como en el del atrezo y decoración de los escenarios de la plaza del Rey (33.376,04 euros) y el de la decoración de la fachada del Consistorio (106.186,26 euros).

Todos estos contratos se han ido licitando desde el pasado viernes y refieren esta fecha del 29 de noviembre para el acto inaugural del alumbrado, para la que deberán estar a punto la mayor parte de estos servicios, evidentemente.

Se mantiene así desde el Ayuntamiento isleño la apuesta de los últimos años por arrancar los actos de la Navidad en el último fin de semana de noviembre, una semana antes del puente de la Inmaculada. El año pasado, por ejemplo, este acto de encendido de las luces de Navidad se llevó a cabo en la jornada del día 30.

Por otro lado, el contrato del alumbrado navideño que se adjudicó en 2024 contaba con un plazo de dos años de vigencia, por lo que este año el Ayuntamiento no ha tenido que sacarlo a licitación. De los trabajos se encargará así Iluminaciones Ximénez SA, la empresa especializada de reconocido prestigio que acostumbra a hacerse cargo de estos trabajos desde hace años y que en su momento resultó adjudicataria. El importe de la adjudicación era de 800.378,12 euros. Es decir, 400.000 euros para las Navidades de 2024-25 y otros tantos para las de 2025-26. Así que el exorno lumínico que decorará las calles de la ciudad será también similar al del año pasado.