El Puerto encenderá su alumbrado navideño el viernes 28 de noviembre

El próximo viernes 28 de noviembre es la fecha anunciada por el concejal de Fiestas, David Calleja, para el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad.

Como ya se ha hecho en los últimos años, será la cabalgata de la Estrella de la Ilusión -que este año encarna Ruth Amaya- la que de el pistoletazo de salida a las seis de la tarde, aproximadamente, desde la plaza de la Noria, para ir recorriendo algunas calles hasta llegar a la plaza de Isaac Peral, donde habrá un espectáculo y actuará la coral de La Salle.

Al paso de la carroza de la Estrella se irán encendiendo progresivamente las luces navideñas, que este año se han ampliado a zonas como la Plaza del Polvorista. También habrá una pincelada de alumbrado navideño en los barrios, con vistas a incrementar las luces en la periferia de cara al año próximo, como ha explicado Calleja en sus redes sociales.