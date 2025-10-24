Ruth Amaya será la Estrella de la Ilusión de la Navidad en El Puerto

El Puerto acaba de hacer público el nombre de su Estrella de la Ilusión a través del teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, quien ha elegido a Ruth Amaya Gutiérrez.

Calleja señala que Ruth Amaya, sumiller y embajadora de los Vinos de Jerez, recientemente galardonada con el Premio Wine Events en los Vinoinfluencers World Awards 2025, celebrados en Valladolid, es una persona que lleva El Puerto por bandera y que se siente tremendamente ilusionada ante la designación, por lo que se muestra convencido de que será una espléndida Estrella. El edil elogia la trayectoria profesional de Ruth, quien lleva el vino de Jerez a diversas partes de España y del mundo, y su carácter solidario, impulsando iniciativas como “1.000 botellas, 1.000 sonrisas”.

Ruth Amaya agradece al edil la designación, ante la que despliega palabras como honor, orgullo y, también, responsabilidad. Para esta enóloga de 48 años, nacida en Cádiz y residente en El Puerto desde hace 25 años, la Navidad es una época muy hermosa, que siempre ha vivido, junto a su familia, con felicidad y amor, un tiempo en el que se celebra el nacimiento de Jesús. La Estrella afirma que trabajará para que todos los niños tengan juguetes y sabe que la próxima Navidad la vivirá de una forma diferente, así como que la acompañarán en la Cabalgata todas las personas que para ella son importantes, ayudándola a repartir espíritu navideño.