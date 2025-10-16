Vicente Patón, profesor del colegio La Salle, será el Cartero Real en El Puerto

Vicente Patón de la Osa, profesor del colegio La Salle Santa Natalia, encarnará al Cartero Real las próximas Navidades, según ha anunciado el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, quien resalta la enorme ilusión con que afronta el nombramiento y su devoción por las fiestas navideñas.

Vicente Patón agradece al teniente de alcalde una designación ante la que se siente “muy emocionado”. Patón resalta su gran amistad con el edil y elogia la organización de las Cabalgatas de Reyes, involucrando a los diferentes personajes, lo que aumenta, a su vez, la implicación popular.

Patón, de 49 años, empezó su labor educadora en el Centro de Menores de Afanas Bahía, donde ejerció durante 9 años. Posteriormente, llegó al Colegio La Salle, donde lleva 17 años como profesor, 6 de ellos de Jefe de Estudios. Actualmente es profesor tutor de 1º de la ESO, impartiendo Matemáticas y Física y Química en toda la etapa de la ESO.

El próximo Cartero Real explica que se siente “muy valorado como persona con esta designación”, pues, por sus convicciones religiosas, siempre ha estado “muy ligado a la Navidad”. Miembro de las hermandades de La Borriquita (habiendo pertenecido a dos Juntas de Gobierno y siendo en la actualidad camarista) y del Rocío, durante 17 años fue voluntario de la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres.

“Los Reyes me gustan desde que era pequeño y me agrada más dar regalos que recibirlos”, refiere Patón, quien apunta que en el Colegio se sienten “expectantes” ante esta designación, existiendo “mucha ilusión porque un miembro de la Comunidad Lasaliana forme parte de la Cabalgata”.