El Puerto ya conoce a los Reyes Magos de 2026: Juan Magán, Manuel Lores y Germán Toyos
En las próximas semanas se conocerán los nombres que completarán el Cortejo Real, formado por la Estrella de Oriente, el Gran Visir, el Cartero Real, la Reina de las Nieves, la Reina de Oriente, la Reina de Occidente y Aladdín
El colegio Safa-San Luis ya cuenta con su nuevo patio infantil
El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, han recibido en el Ayuntamiento a las personas que encarnarán a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la próxima Cabalgata de la Ilusión, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero de 2026, repartiendo magia, esperanza y sonrisas entre pequeños y mayores.
Este año, Melchor será representado por el cantante, productor y DJ Juan Magán, pionero de la música electrolatina y artista internacional estrechamente vinculado a El Puerto; Gaspar tendrá el rostro del empresario hostelero Manuel Lores Garrido (Lolo de Er Beti), referente de la restauración local por su cercanía y compromiso; y Baltasar estará encarnado por el empresario Germán Toyos, fundador de la prestigiosa distribuidora D&G de Tiendas La Barraca, ejemplo de trabajo, expansión y éxito portuense.
El alcalde, Germán Beardo, ha felicitado a los tres por su nombramiento y les ha agradecido su compromiso con la ciudad, destacando que “asumen una de las encomiendas más hermosas del año: llevar la ilusión, la alegría y la esperanza a todos los hogares portuenses, haciendo que los sueños de los niños y niñas de El Puerto se hagan realidad”.
Beardo ha añadido que “cada uno, desde su trayectoria profesional y personal, representa el prestigio y la proyección de nuestra ciudad, y que en Navidad se refleja en la ilusión y alegría compartida por todos los portuenses”.
Por su parte, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha agradecido la disposición y entusiasmo de quienes darán vida a Sus Majestades, invitándolos a “disfrutar intensamente de esta experiencia única y a vivir la magia de la preparación de la Cabalgata, uno de los momentos más esperados y emocionantes del calendario portuense”.
Calleja adelantó además que, en las próximas semanas, se irán desvelando los nombres que completarán el Cortejo Real, formado por la Estrella de Oriente, el Gran Visir, el Cartero Real, la Reina de las Nieves, la Reina de Oriente, la Reina de Occidente y Aladdín, que acompañarán a Sus Majestades en su recorrido por las calles de la ciudad.
Quiénes serán los Reyes Magos 2026 en El Puerto
- Melchor – Juan Magán. Nacido en Badalona pero habitual de El Puerto, Juan Magán es un artista de proyección internacional, considerado el arquitecto del género electrolatino. Productor, cantante y DJ, ha fusionado los ritmos electrónicos europeos con los sonidos caribeños, creando una nueva banda sonora global para el siglo XXI. Su carrera, reconocida con nominaciones a los Grammy Latinos, Premios 40 Principales y múltiples Discos de Platino, lo ha consolidado como un referente indiscutible de la música en español. Residente habitual en los veranos portuenses, Magán afronta con entusiasmo su papel de Rey Melchor, llevando su energía y alegría al corazón de las familias de la ciudad.
- Gaspar – Manuel Lores Garrido (Lolo de Er Beti). Empresario hostelero de 51 años, Manuel Lores Garrido, más conocido como Lolo de Er Beti, es copropietario de los emblemáticos establecimientos 'Er Beti', 'La Fresca' y 'María Castaña'. Casado y padre de una hija, afronta con enorme ilusión la que considera “una experiencia única y entrañable”. Lores es un ejemplo de dedicación, cercanía y constancia, valores que le han convertido en un referente de la hostelería portuense, con locales que son punto de encuentro y símbolo de fidelidad con sus clientes. Su designación como Gaspar rinde homenaje al espíritu emprendedor y alegre de quienes hacen ciudad día a día desde el trabajo bien hecho.
- Baltasar – Germán Toyos. El empresario Germán Toyos, fundador y propietario de D&G de Tiendas La Barraca, encarnará al Rey Baltasar. Su empresa celebra este año su 25º aniversario, con sede central en el Polígono Las Salinas de Poniente, donde acaba de ampliar sus instalaciones. Con una plantilla de 49 trabajadores y una distribución nacional e internacional que incluye el envío anual de más de 150.000 kilos de caramelos para cabalgatas, D&G es sinónimo de innovación, crecimiento y compromiso. Toyos, galardonado como Mejor Empresario Portuense 2022, comenzó su trayectoria con apenas 14 años, demostrando una visión y una capacidad de trabajo ejemplares. Hoy, su historia es la de una empresa familiar que ha sabido adaptarse al futuro sin perder sus raíces.
También te puede interesar