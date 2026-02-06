Las lluvias que Aemet espera en Grazalema y otros municipios de Cádiz en las próximas horas

La provincia de Cádiz volverá a vivir dos jornadas intensas marcadas por el temporal que azota la península ibérica. La borrasca Leonardo, que ha dejado registros destacados y numerosos incidentes en distintos puntos del territorio, vuelve a poner el foco en la Sierra de Grazalema, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado de nuevo el aviso naranja por precipitaciones para el sábado 7 de febrero.

El resto de la provincia mantiene aviso amarillo por lluvias para este viernes, una situación que se repetirá también durante la jornada del sábado, aunque con distinta intensidad según la zona.

Las precipitaciones acumuladas durante los últimos días han dejado suelos saturados, arroyos crecidos y problemas puntuales de drenaje, especialmente en municipios serranos y áreas urbanas sensibles. En Grazalema, uno de los puntos donde más llueve de España, los vecinos han vivido momentos poco habituales, con episodios en los que el agua llegaba a brotar por las paredes debido a la saturación del terreno.

Viernes con agua en toda la provincia

Para la jornada de este viernes, AEMET prevé un día dominado por cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, con especial incidencia en el interior de la provincia. El aviso amarillo estará activo por lluvias en buena parte del territorio gaditano, Grazalema por el momento también está incluida en este aviso amarillo, será en la jornada del sábado cuando este cambie y se sitúe en naranja.

La Sierra de Grazalema será una de las comarcas más afectadas por las lluvias de este viernes:

En Grazalema se espera que durante el vienes 6 de febrero se alcancen los 25.6 litros/ metro cuadrado en todo el día.

se espera que durante el vienes 6 de febrero se alcancen los 25.6 litros/ metro cuadrado en todo el día. Benaocaz : 19,5 litros/ metro cuadrado en todo el día.

: 19,5 litros/ metro cuadrado en todo el día. Ubrique : 15,7 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 15,7 litros/ metro cuadrado en todo el día Villaluenga del Rosario : 38,1 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 38,1 litros/ metro cuadrado en todo el día El Bosque : 12,3 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 12,3 litros/ metro cuadrado en todo el día Prado del Rey: 19,6 litros/ metro cuadrado en todo el día

19,6 litros/ metro cuadrado en todo el día El Gastor: 24,1 litros/ metro cuadrado en todo el día

24,1 litros/ metro cuadrado en todo el día Algodonales: 22,8 litros/ metro cuadrado en todo el día

Estos datos contrastan con los publicados por Eltiempo.es, que eleva de forma significativa las cantidades previstas para esta jornada. En el caso de Grazalema, este portal sitúa los acumulados en torno a 32,1 litros por metro cuadrado a lo largo del viernes.

Tiempo en la Bahía y Jerez de la Frontera

En la Bahía de Cádiz, el litoral y la campiña, las lluvias serán más irregulares, aunque persistentes por momentos, con intervalos de intensidad moderada, sobre todo durante la mañana. El aviso amarillo es por fenómenos costeros.

Cádiz : 4,6 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 4,6 litros/ metro cuadrado en todo el día San Fernando : 8,5 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 8,5 litros/ metro cuadrado en todo el día Puerto Real : 4,2 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 4,2 litros/ metro cuadrado en todo el día El Puerto de Santa María : 11, 6 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 11, 6 litros/ metro cuadrado en todo el día Rota : 13,9 litros/ metro cuadrado en todo el día

: 13,9 litros/ metro cuadrado en todo el día Chiclana de la Frontera: 11,64 litros/ metro cuadrado en todo el día

En la campiña de Jerez de la Frontera está también en aviso amarillo debido al viento que se espera, y se espera que se acumulen hasta 15,3 litros/metro cuadrado en todo el día.

El sábado, el día más complicado

La jornada del sábado será, según AEMET, la más adversa del episodio de lluvias que afecta a la provincia. La Sierra de Grazalema se situará de nuevo en el nivel más alto de alerta, con aviso naranja por precipitaciones, ante la posibilidad de que se acumulen hasta 80 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. El aviso permanecerá activo durante toda la jornada, desde la medianoche hasta última hora del día.

Este escenario supone un riesgo importante, especialmente en zonas donde el terreno ya se encuentra completamente saturado tras varios días consecutivos de lluvias. Aunque Grazalema está acostumbrada a convivir con episodios de agua abundante, la persistencia del temporal incrementa la probabilidad de incidencias relacionadas con escorrentías, crecidas puntuales de arroyos y problemas de drenaje.

En el resto de la provincia, AEMET mantiene aviso amarillo por lluvias, con especial atención al litoral gaditano y la zona del Estrecho, donde se prevén chubascos intensos en franjas concretas del día. En estas áreas, las precipitaciones podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente durante la tarde, lo que podría provocar acumulaciones rápidas en zonas urbanas.

Viento fuerte y temporal marítimo

Además de la lluvia, el sábado estará marcado por el fuerte viento de componente oeste, que afectará a prácticamente toda la provincia. En la Sierra de Grazalema, la campiña gaditana y el litoral, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que en el Estrecho podrían alcanzarse picos de hasta 80 km/h, lo que mantiene activado el aviso amarillo por viento durante gran parte del día.

La situación será especialmente complicada en la costa. AEMET ha activado avisos por fenómenos costeros tanto en el litoral gaditano como en el Estrecho, que pasarán de nivel amarillo durante la mañana a aviso naranja a partir del mediodía. Se prevé viento del oeste o suroeste con fuerza 7, con intervalos de fuerza 8, y una mar combinada del oeste que podría alcanzar olas de entre 5 y 6 metros.

Este temporal marítimo obliga a extremar las precauciones en zonas costeras, paseos marítimos y actividades relacionadas con la navegación, ya que las condiciones del mar serán especialmente adversas durante la segunda mitad del día.