Mapa de incidencias de tráfico en Cádiz en directo

Este mapa interactivo muestra en directo las incidencias de tráfico proporcionadas por la DGT, conectando directamente con sus servidores oficiales para ofrecer la información más reciente sobre la red viaria.

La DGT utiliza una simbología específica diseñada para alertar sobre diversos riesgos, tales como desprendimientos y obstáculos en la calzada, cortes de tráfico, retenciones o condiciones de meteorología adversa. Asimismo, el visor detalla los diferentes niveles de servicio.

Nota de carga: Debido a la constante actualización de los estados de las carreteras y a la conexión en vivo con las bases de datos oficiales, el mapa puede demorar unos segundos en mostrar todos los iconos de incidencias.

Mapa de tráfico en directo Información en Tiempo Real · DGT Infocar · Gráfico: M.G. ! Incidencias de Tráfico en Directo

Cámaras de Seguridad: Podrás visualizar el estado real del asfalto pulsando sobre los iconos de cámara (si están disponibles en el tramo).