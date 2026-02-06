Qué es un hidrosismo y por qué existe el riesgo de que se produzca en Grazalema

La decisión de la dirección de emergencias de la Junta de Andalucía de desalojar por completo al pueblo de Grazalema se debe a que se han detectado varios seísmos por la acumulación de agua en el subsuelo. A este fenómeno natural se le conoce como hidrosismo.

"Cuando un acuífero se colma, el agua tiene que salir y cuando empieza a salir, pues empieza a meter presión, digamos, a las paredes del propio acuífero y cuando mete presión, pues puede haber pequeños deslizamientos. En definitiva, se pueden genera esos movimientos de tierra que podría precipitar o posibilitar algún tipo de destrucción de una calle, de una casa, eso podría pasar", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante el riesgo de que este fenómeno pueda producirse en Grazalema.

Unas informaciones que avala la experta en meteorología de Meteored, Andrea Danta, quien ha explicado para este medio que este fenómeno natural es un movimiento o vibración del terreno que se produce por la acción del agua en el subsuelo. “Esto se debe a que el agua se filtra de forma muy rápida y bajo presión, así que aumenta la presión en las grietas y en las cavidades que hay en el terreno”.

La experta ha indicado que "estas filtraciones de agua generan unos reajustes en las rocas o algún colapso interno". Sin embargo, "este fenómeno es muy superficial, de poca energía y no está relacionado directamente con la actividad tectónica profunda". Es decir, estaríamos ante un terremoto generado por el agua y en la superficie, no provocado por las placas tectónicas.

Por qué podría ocurrir en Grazalema

Este fenómeno puede producirse en zonas montañosas y en paisajes kársticos como el de Grazalema, aunque también en otras zonas como, por ejemplo, "puede ser el Torcal de Antequera, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Pirineos", indica Andrea Danta.

El récord histórico de la acumulación de más de 600 litros por metro cuadrado de manera continuada en estos días es la causa principal de que exista el riesgo de que se produzca este fenómeno de naturaleza. Esta acumulación de agua se une a que "Grazalema se compone sobre un macizo kárstico, en un terreno que presenta muchos cabalgamientos y un tipo de relieve que favorece la inclinación muy rápida del agua hacia el interior de la montaña, debido a que tiene muchas grietas y fisuras", explica Andrea.

Esta composición y su dinámica subterránea compleja hace que los acumulados de precipitaciones que está habiendo estos días en Grazalema, de lluvia muy intensa o prolongada, ocasionando que el terreno alcance una saturación muy elevada. Tanto que "los suelos son incapaces de retener tanta agua", indica la experta en meteorología.

Por tanto, Andrea Danta advierte que "hay que extremar la precaución y no bajar la guardia cuando las lluvias empiecen a cesar porque de cara al sábado probablemente llegue otra borrasca que sea también de alto impacto y podría afectar a una zona que está muy sensible".

¿Qué hacer si ocurre un hidrosismo?

La experta en meteorología indica que, en el que caso de que se produjese un hidroseísmo, "lo primero es alejarse de la zona y terrenos inclinados, porque puede haber deslizamientos. También hay que tener cuidado porque se pueden producir taludes y, sobre todo, no acercarse a las paredes más rocosas, ni a las entradas de las cuevas, ni a sitios donde el terreno cargado de agua pueda producir esos desprendimientos como el que hubo en Ubrique".

En cuanto a las viviendas, "es importante revisar los drenajes y los desagües". Además, este fenómeno "puede producir ruidos, por lo que puede ser muy alarmante". La meteoróloga explica que "esto ocurre porque al tener tanta presión el aire que pueda haber dentro comienza a salir de la forma que puede, entonces se va expulsando a través de las galerías o grietas, generando un ruido muy llamativo, pero que no deja de ser aire saliendo".