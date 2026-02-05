Las impactantes imágenes de Grazalema desde el cielo: así caen las cascadas de agua hacia la Sierra
Los más de 700 litros que han dejado la lluvia en menos de dos días en Grazalema generan estampas únicas
La Junta desaloja Grazalema al completo por riesgo de seísmo por la acumulación de agua
La plaza de los Asomaderos de Grazalema continúa expulsando agua en cascada hacia la Sierra de Cádiz. Los más de 700 litros de agua que se han recogido en tan solo dos días hacen que estos días se estén viendo unas imágenes únicas. La cantidad de agua acumulada en este pueblo serrano es tal que se ha tenido que evacuar a toda la población por riesgo de seísmo. En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema después de las impresionantes lluvias.