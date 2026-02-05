Desalojo en Grazalema: "Esperamos encontrarnos con nuestro pueblo como siempre ha estado cuando podamos volver"

Aunque acostumbrados de sobra a las lluvias, los 1.500 vecinos de Grazalema jamás se vieron en una así. Al filo de las cuatro de la tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba una medida histórica: la evacuación total del pueblo después de casi dos días en alerta y copando muchos de los titulares que deja la borrasca Leonardo. Lo hacía pidiendo calma y llamando a la serenidad, aunque evidentemente los nervios y la incertidumbre estaban presentes en la localidad desde mucho antes ante una situación completamente inédita. La lluvia vencía al pueblo más lluvioso de toda España, que se veía abocado a una evacuación inédita, "preventiva" pero también "obligada" ante el riesgo de hidrosismos y corrimiento de tierras, como advertía poco después su alcalde, Carlos Javier García Ramírez, en una entrevista a Radio Grazalema.

Una medida "díficil", reconocía el regidor en sus declaraciones. Y una situación "de lo más complicada", además de dolorosa para los grazalemeños que tienen que dejar sus casas en medio de la inquietud que genera una situación tan adversa como la que en estos días se está viviendo en este municipio de la Sierra gaditana.

"Es, probablemente, la última noticia que nos hubiera gustado dar pero no hemos tenido otro remedio", explicaba el alcalde mientras los vecinos de la localidad recogían apresuradamente lo que pudieran llevarse para dejar el pueblo y se daban indicaciones para trasladar a aquellos que no tuvieran medios propios para dejar la localidad. La orden era tajante: "El pueblo tiene que estar desalojado antes de la noche".

La prioridad, ante todo, es garantizar la seguridad de los grazalemeños. De ahí, explica su alcalde, que la decisión se haya adoptado sin dudar ni un segundo. Porque los geólogos que se habían incorporado al operativo han puesto sobre la mesa del centro de control de la emergencia ese término que nadie quería escuchar: el de colapso.

Las impactantes imágenes de Grazalema desde el cielo: así caen las cascadas de agua hacia la Sierra

Así lo han advertido los especialistas del Instituto Geológico y Minero de España que han evaluado la situación de Grazalema tras el inédito episodio de lluvias. La decisión de evacuar -subraya Carlos Javier García Ramírez- se basa en un criterio técnico que advierte de que "ese acuífero, ese subsuelo de piedra caliza lleno de oquedades y cuevas que habitualmente llevan agua subterránea ha colapsado por toda el agua que cayó la semana pasada y por el agua que ha caído en estos últimos días, especialmente en el día de ayer, con casi 600 litros, más todo lo que además hemos acumulado en el día de hoy". A eso, además, se suman las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a que las lluvias seguirán estando muy presentes hasta el próximo lunes "con episodios que podrían tener cierta virulencia".

"Teniendo en cuenta el comportamiento del acuífero, nos dicen que ciertamente hay que evacuar. Es la medida de prevención que garantiza que no se produzcan daños personales hasta que podamos comprobar qué ocurre cuando termine el episodio de lluvias. Habrá que hacer una monitorización completa de determinadas zonas y entornos de Grazalema y ver cómo es el comportamiento del acuífero hasta que pase el episodio de lluvias".

Por eso, en medio de la premura e inquietud de este desalojo histórico y mientras se coordinaba la salida de millar y medio de grazalemeños solo se pensaba una cosa al cerrar las casas y dejar las calles de Grazalema: "Esperamos encontrarnos con nuestro pueblo como siempre ha estado cuando podamos volver".

Temblores y ruidos "desde dentro de la montaña"

Vecinos de Grazalema, de hecho, hablan de una auténtica noche de insomnio, marcada por las incidencias de la borrasca, en la que muchos los vecinos que escucharon ruidos desde "dentro de la montaña": no sabían si se trataba de movimientos de tierra o corrimientos; o si bien era el agua que ascendía por las paredes. Eso -aseguran- sí que no lo habían escuchado nunca: los truenos de dentro de la tierra. Todo ello, acompañado de pequeños temblores.

"No sabemos si vamos a perder nuestras casas"

"No sabemos lo que nos espera, no sabemos si vamos a perder nuestras casas", decía Rocío Santiago, una de las vecinas de Grazalema desalojadas a su llegada a Ronda, según informa Irene Martín Morales. "Ha sido horrible, nos esperábamos agua pero no que fuera así". Lo peor, insiste, ha sido "la impotencia de no poder hacer nada: salía agua del suelo, de enchufes, de paredes.... y no dabamos abasto para tanta agua".

Zahara se vuelva con Grazalema

En Zahara de la Sierra las principales incidencias se han producido en la zona de Bocaleones, inundada por la crecida del arroyo, lo que ha llevado a la evacuación de vecinos al pueblo. Allí se han atendido caídas de muros, árboles y tejas y la entrada de agua en los sótanos de algunas casas, "sin incidencias graves", remarca el alcalde zahareño, Santiago Galván. Por eso, más allá de la prevención, el objetivo ahora es ayudar a Grazalema. "Hay muchos lazos de unión entre los pueblos, tenemos familia, amigos, y se están ofreciendo alojamiento, los hoteles para acogerlos, casas de alquiler de los vecinos. Estamos recibiendo a gente que por su propia cuenta, con sus vehículos, se están viniendo", comenta. Hasta Zahara de la Sierra se puede acceder actualmente por Ronda, con las carreteras de Prado del Rey y hacia Algodonales, por afecciones puntuales y menores.

"Lo primero son las personas, pero tengo miedo de que se hunda el pueblo o mi casa"

"Asustados". Así dicen estar Israel Gutiérrez y su mujer con la situación de extremo peligro que está sufriendo Grazalema. Este gaditano tiene una segunda residencia en el pueblo, de donde es originaria su esposa, a donde se desplazan cada fin de semana y en vacaciones. Aunque la Aemet activó este miércoles el aviso rojo por lluvia, confiesa que no estaba especialmente alarmado porque su cuñada, vecina de Grazalema, le iba relatando lo que ocurría y le comentaba que "no era para tanto, que parecía un día de lluvia más como tantos otros allí".

Su vivienda, además, se sitúa en la parte alta del pueblo, por lo que podía estar medianamente tranquilo ya que la zona baja era la más afectada. Pero tras el aviso de desalojo las cosas han cambiado. "Mi cuñada nos contó que anoche escucharon dos explosiones bajo el suelo y esta mañana otra. Tenemos miedo de quedarnos sin casa o de que se derrumbe el pueblo. Aunque lo primero son las personas, claro", explica.

Cuenta Israel que su suegra, enferma, y su cuñada van a quedarse en el Hotel Fuerte Grazalema, el que se ha dispuesto para las personas mayores, enfermas o impedidas. "Hemos sabido que un vecino las va a acercar allí y al menos eso nos tranquiliza. Mi cuñada preparó una bolsa con medicinas, documentación, ropa y comida para su perrita tras sentir por la noche los temblores".

Israel y su mujer querían ir al pueblo para recoger a su familia y que se quedaran en su casa, pero las comunicaciones con Grazalema están cortadas. "He pedido el día libre para ver si podemos acceder de alguna manera y traerlas a Cádiz. También quiero ver cómo está mi vivienda, porque puede que esté inundada o que se hunda. Tengo miedo de que pase algo y me quede sin casa, se hunda el pueblo o caigan rocas de la montaña", cuenta asustado.

Su única esperanza que la pequeña tregua que está dando el tiempo en la tarde de este jueves se alargue y pueda seguir saliendo agua de los acuíferos.