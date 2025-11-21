Programación de la Navidad 2025 en Cádiz: fechas, horarios, espectáculos, mercadillos y parques de atracciones infantiles
La Navidad gaditana volverá a contar con espectáculos de luces, musicales, dos parques de atracciones y una apuesta fuerte por los barrios más allá de Puerta Tierra
La Navidad 2025 arranca en Cádiz este viernes 28 de noviembre con el encendido de las luces, que un año más prometen dar a la ciudad un toque más navideño que en años anteriores. La programación de estas fiestas se desarrollará desde el mismo 28 de noviembre hasta el 5 de enero, la noche de llegaga de los Reyes Magos. Este año será la bailora María Moreno la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.
La capital gaditana contará para este año con espectáculos musicales para los más pequeños, los clásicos mercados navideños, el parque de atracciones infantiles y los pasajes dedicados a Papa Noel y los Reyes Magos, que traerán la magia navideña hasta Cádiz para los más pequeños.
Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha dado detalles acerca de cuándo y cómo serán las precampanadas de este año, uno de los eventos que más expectación genera tras el éxito de las anteriores convocatorias con Manuel Morera y Miriam Peralta.
La programación de la Navidad 2025 en Cádiz día a día
27 DE NOVIEMBRE
- INAUGURACIÓN BELÉN MONUMENTAL MERCADO DE ABASTOS - Mercado Central de Abastos - 18:30 horas
- PREGÓN DE LA NAVIDAD A CARGO DE EDUARDO BABLÉ - Teatro de la Tía Norica - 20:00 horas
28 DE NOVIEMBRE
- ESPECTÁCULO INAUGURAL DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD A CARGO DE MARÍA MORENO - Plaza San Juan de Dios -19:00 horas
- CONCIERTO “PURO CÁDIZ” (Villancicos flamencos) - Plaza San Juan de Dios (tras la inauguración del alumbrado)
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
29 DE NOVIEMBRE DE 2025
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA MAGIA DEL HIELO EN LA PLAZA DE CARLOS DÍAZ”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles.Cañón de nieve. Talleres temáticos. Photocall navideño Polar Express - Plaza de Carlos Díaz - De 11:00 a 14:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “SON DE CAI” - Plaza de Carlos Díaz - 13:00 horas
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “DE ELLOS APRENDÍ” (MUSICAL) - Plaza de San Juan de Dios - 18:00 horas
- CONCIERTO “Homenaje a Manuel de Falla”. A cargo de la Escuela de Música de San Felipe Neri - Plaza de Mina - 12:00 horas
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
1 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
2 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
3 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS CON DIEGO MAGDALENO - Ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) - 18:00 horas
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
4 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- VILLANCICOS LUMBRE – UNA NAVIDAD EN CAI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
5 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “ABRAZOS CALENTITOS EN NAVIDAD EN EL PARQUE CINCO CONTINENTES”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Parque Cinco Continentes - De 19:00 a 21:30 horas
- INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL. En colaboración con la Asociación Gaditana de Belenistas - Ancha, 16 - De 19:00 a 21:30 horas. El horario de visitas será el siguiente: Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos: Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- VILLANCICOS FLAMENCOS “SUENA NAVIDAD” - Avda. Sanidad Pública - 20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
6 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “UN DESEO DE NAVIDAD EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Plaza los Balbos - De 17:00 a 20:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “AIRES NUEVOS” - Plaza los Balbos -20:00 horas
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ ESPECTÁCULO “VOY A ENCANTARTE” (Musical) - Plaza de España -18:00 horas
- NAVIDAD CON NIÑA PASTORI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
7 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “LOONITA Y SUS AMIGOS” - Plaza de Ana Orantes - 12:30 horas
- NAVIDAD CON NIÑA PASTORI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
8 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
9 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
10 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS CON DIEGO MAGDALENO - Ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) - 18:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
11 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas.
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- CONFERENCIA “LA NAVIDAD EN TORNO AL CÁDIZ DE LAS CORTES". A cargo de D. Alberto Ramos Santana, catedrático emérito de la Universidad de Cádiz. Lugar: Área de Recepción de Visitantes. Museo de las Cortes. 18:30 horas.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
12 DE DICIEMBRE DE 2025
- LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas.
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA NAVIDAD MÁGICA EN EL BARRIO DE PUNTALES”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Plaza San Lorenzo del Puntal - De 17:00 a 20:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “AIRES DE NAVIDAD” - Plaza San Lorenzo del Puntal - 20:00 horas
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “VOY A CANTARTE HÉROES Y VILLANOS” - Plaza de San Juan de Dios -18:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
13 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “EL GRUÑÓN VISITA EL PARQUE VARELA POR NAVIDAD”. Animación musical navideña. Juegos tradicionales en formato gigante. Photocall tematizado con personajes navideños y maquillajes. Talleres navideños - Parque Varela - De 11:00 a 14:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “TOMA CASTAÑA ENTREAMIGOS” - Plaza Varela -13:00 Horas
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “CONCIERTO INFANTIL DE NAVIDAD”- Plaza de España -18:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
14 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
15 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
16 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- MIGUEL POVEDA. Concierto de Navidad - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
17 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- MIGUEL POVEDA. Concierto de Navidad - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- SINFONÍA DE NAVIDAD INMA MARQUEZ PRESENTA “LA MISMA ESTRELLA” - Iglesia del Rosario - 20:30 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
18 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- LECTURA DRAMATIZADA “UN PEQUEÑO CONTRATIEMPO” de Alicia Domínguez. Intervienen: Alicia Domínguez y Koki Sánchez acompañadas al violín por Emilio Martín - Biblioteca José Celestino Mutis. Patio Central (C/San Miguel, 17). Entrada libre hasta completar aforo -19:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
19 DE DICIEMBRE DE 2025
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ EN ANA ORANTES. Espectáculos, actividades y actuaciones infantiles. Plaza de Ana Orantes. Horario sin determinar
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “OHANA EN NAVIDAD EN EL BARRIO DE SAN SEVERIANO”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express - Patio la Milagrosa - De 17:00 a 20:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “CULTIVANDO EL ARTE” - Patio la Milagrosa - 20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
20 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA CATEDRAL DE CÁDIZ BRILLA EN NAVIDAD CON TUS ÍDOLOS POP”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express. Plaza de la Catedral con Callejón de los Piratas. De 11:00 a 14:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “CORO HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO” - Plaza de la Catedral - 13:00 horas
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
21 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
22 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE Papá NOEL CON ACTIVIDADES - Plaza de la Reina - De 17:00 a 22:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- SINFONÍA DE NAVIDAD “ESCOLANÍA DE MARIA AUXILIADORA” - Iglesia de San Francisco - 20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
23 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA TEATRALIZADA “LA PUERTA DE TIERRA: EL BASTIÓN DEFINITIVO”. Actores caracterizados de época ofrecen recorrido por las murallas y Torreón del Monumento Puerta de Tierra. MONUMENTO PUERTA DE TIERRA. Duración: 90 min. aprox. Reservas en: 956 22 17 88. Máximo 50 Pax. 11:30 horas.
- LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE Papá NOEL CON ACTIVIDADES - Plaza de la Reina - De 17:00 a 22:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CONCIERTO DEL GRUPO“ENSEMBLE DE CLARINETES”- Museo Las Cortes - A partir de las 18:30 horas, Aforo 50 pax
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
26 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Historias sobre personajes, objetos y hechos históricos relacionados con la colección del Museo y la Navidad. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “HAKUNA MATATA EN SEGUNDA AGUADA EN NAVIDAD”. Animación musical navideña. Juegos tradicionales en formato gigantes. Photocall tematizado con personajes navideños. Talleres navideños. - Plaza Profesor Pedro Payán. De 17:00 a 20:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “LOS DEL PATIO” - Plaza Profesor Pedro Payan - 20:00 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ ESPECTÁCULO “LA GRAN AVENTURA DE LOS REYES MAGOS” (MUSICAL - Plaza de San Juan de Dios - 18:00 horas
- LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE REYES MAGOS CON ACTIVIDADES - Plaza de Barriada Loreto - De 17:00 a 22:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
27 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Historias sobre personajes, objetos y hechos históricos relacionados con la colección del Museo y la Navidad. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- LA NAVIDAD MÁS FRIKI. Juegos de mesa, video juegos, talleres… - Casa de la Juventud - Horario de 12:00 a 22:00 horas
- LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE REYES MAGOS CON ACTIVIDADES - Plaza de Barriada Loreto - De 17:00 a 22:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- VIII SAN SILVESTRE GADITANA 2025 - Plaza de España - 18:00 horas
- SINFONÍA DE NAVIDAD. CONCIERTO AÑO NUEVO - Palacio de Congresos de Cádiz - (Horario por concretar)
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
28 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- SINFONÍA DE NAVIDAD "ORQUESTA BARROCA" - Catedral de Cádiz (interior) - 20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
29 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- PRECAMPANADAS INFANTILES - Plaza. de San Juan de Dios - 18:00 A 21:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
30 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
2 DE ENERO DE 2026
- VISITA DEL CARTERO REAL Y ESTRELLA DE ORIENTE. Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n). Pendiente de Horario
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
3 DE ENERO DE 2026
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA TEATRALIZADA “LA PUERTA DE TIERRA: EL BASTIÓN DEFINITIVO”. Actores caracterizados de época ofrecen recorrido por las murallas y torreón del monumento puerta de tierra. MONUMENTO PUERTA DE TIERRA. Duración: 90 min. aprox. Reservas en: Reservas en: 956 22 17 88. Máximo 50 personas. 11:30 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
4 DE ENERO DE 2026
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
5 DE ENERO DE 2026
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30) (Hasta el 9 de enero)
- GRAN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Otras actividades para esta Navidad 2025 en Cádiz
- PASACALLES Papá NOEL. 20 de diciembre de 2025. Recorrido: San José, Ancha, Novena, Plaza Palillero, Columela, Plaza de la Catedral, Pelota y Plaza de San Juan de Dios. De 18:00 a 20:00 horas. Organiza Cádiz Centro.
- FIN DE FIESTA PREUVAS. 27 de diciembre de 2025. Plaza de Ana Orantes. Fiesta con música, regalos y gomi-uvas. De 17:00 a 20:00 horas. Organiza ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros)
- JUEGOS EN PLAZA CANDELARIA. 2 de enero de 2026. Dos pistas de scalextric, circuitos de vehículos a pedales, carpas de taller de pinta cara y de vehículos eléctricos, algodón de azúcar y palomitas. De 18:00 a 20:30 horas. Organiza Cádiz Centro.
- MERCADILLOS EN PLAZA DE ANA ORANTES. 20, 21, 27 Y 28 de diciembre. De 12:00 a 18:00 horas. Organiza ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros).
- TALLER DE MANUALIDAD ADORNOS DE NAVIDAD. Plaza de Ana Orantes. 20 de diciembre. De 16:00 a 18:00 horas. Organiza ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros).
- TALLER JUEGOS FAMILIARES CON PREMIOS PARA LOS 3 MEJORES. Plaza de Ana Orantes. 21 de diciembre. De 16:00 a 18:00 horas. Organiza ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros).
- TALLER MANUALIDAD Y JUEGOS PADRES/MADRES E HIJOS. Plaza de Ana Orantes. 28 de diciembre. De 16:00 a 18:00 horas. Organiza ACEX (Asociación de Comerciantes de Extramuros).
