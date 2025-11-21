Programación de la Navidad 2025 en Cádiz: fechas, horarios, espectáculos, mercadillos y parques de atracciones infantiles

La plaza de San Juan de Dios de Cádiz con las luces de Navidad en la Navidad del año 2024

La Navidad 2025 arranca en Cádiz este viernes 28 de noviembre con el encendido de las luces, que un año más prometen dar a la ciudad un toque más navideño que en años anteriores. La programación de estas fiestas se desarrollará desde el mismo 28 de noviembre hasta el 5 de enero, la noche de llegaga de los Reyes Magos. Este año será la bailora María Moreno la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

La capital gaditana contará para este año con espectáculos musicales para los más pequeños, los clásicos mercados navideños, el parque de atracciones infantiles y los pasajes dedicados a Papa Noel y los Reyes Magos, que traerán la magia navideña hasta Cádiz para los más pequeños.

Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha dado detalles acerca de cuándo y cómo serán las precampanadas de este año, uno de los eventos que más expectación genera tras el éxito de las anteriores convocatorias con Manuel Morera y Miriam Peralta.

La programación de la Navidad 2025 en Cádiz día a día

27 DE NOVIEMBRE

INAUGURACIÓN BELÉN MONUMENTAL MERCADO DE ABASTOS - Mercado Central de Abastos - 18:30 horas

PREGÓN DE LA NAVIDAD A CARGO DE EDUARDO BABLÉ - Teatro de la Tía Norica - 20:00 horas

28 DE NOVIEMBRE

ESPECTÁCULO INAUGURAL DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD A CARGO DE MARÍA MORENO - Plaza San Juan de Dios -19:00 horas

CONCIERTO “PURO CÁDIZ” (Villancicos flamencos) - Plaza San Juan de Dios (tras la inauguración del alumbrado)

PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas

MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas

29 DE NOVIEMBRE DE 2025

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA MAGIA DEL HIELO EN LA PLAZA DE CARLOS DÍAZ”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles.Cañón de nieve. Talleres temáticos. Photocall navideño Polar Express - Plaza de Carlos Díaz - De 11:00 a 14:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “SON DE CAI” - Plaza de Carlos Díaz - 13:00 horas

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “DE ELLOS APRENDÍ” (MUSICAL) - Plaza de San Juan de Dios - 18:00 horas

CONCIERTO “Homenaje a Manuel de Falla”. A cargo de la Escuela de Música de San Felipe Neri - Plaza de Mina - 12:00 horas

1 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

2 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

3 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS CON DIEGO MAGDALENO - Ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) - 18:00 horas

4 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

VILLANCICOS LUMBRE – UNA NAVIDAD EN CAI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago

5 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “ABRAZOS CALENTITOS EN NAVIDAD EN EL PARQUE CINCO CONTINENTES”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Parque Cinco Continentes - De 19:00 a 21:30 horas

INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL. En colaboración con la Asociación Gaditana de Belenistas - Ancha, 16 - De 19:00 a 21:30 horas. El horario de visitas será el siguiente: Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos: Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.

VILLANCICOS FLAMENCOS “SUENA NAVIDAD” - Avda. Sanidad Pública - 20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

6 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “UN DESEO DE NAVIDAD EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Plaza los Balbos - De 17:00 a 20:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “AIRES NUEVOS” - Plaza los Balbos -20:00 horas

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ ESPECTÁCULO “VOY A ENCANTARTE” (Musical) - Plaza de España -18:00 horas

NAVIDAD CON NIÑA PASTORI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

7 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “LOONITA Y SUS AMIGOS” - Plaza de Ana Orantes - 12:30 horas

NAVIDAD CON NIÑA PASTORI (Villancicos Flamencos) - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

8 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

9 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

10 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS CON DIEGO MAGDALENO - Ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) - 18:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

11 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas.

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

CONFERENCIA “LA NAVIDAD EN TORNO AL CÁDIZ DE LAS CORTES". A cargo de D. Alberto Ramos Santana, catedrático emérito de la Universidad de Cádiz. Lugar: Área de Recepción de Visitantes. Museo de las Cortes. 18:30 horas.

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

12 DE DICIEMBRE DE 2025

LIBROS SOLIDARIOS: Biblioteca José Celestino Mutis (San Miguel, 17) Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n) Biblioteca de Santa María (Enrique el Mellizo, 2) Biblioteca de la Viña (Campo del Sur, 38). Horario habitual de bibliotecas.

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA NAVIDAD MÁGICA EN EL BARRIO DE PUNTALES”. Talleres navideños. Fotomatón navideño. Nevada mágica. Animación musical navideña - Plaza San Lorenzo del Puntal - De 17:00 a 20:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “AIRES DE NAVIDAD” - Plaza San Lorenzo del Puntal - 20:00 horas

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “VOY A CANTARTE HÉROES Y VILLANOS” - Plaza de San Juan de Dios -18:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

13 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “EL GRUÑÓN VISITA EL PARQUE VARELA POR NAVIDAD”. Animación musical navideña. Juegos tradicionales en formato gigante. Photocall tematizado con personajes navideños y maquillajes. Talleres navideños - Parque Varela - De 11:00 a 14:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “TOMA CASTAÑA ENTREAMIGOS” - Plaza Varela -13:00 Horas

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ. ESPECTÁCULO “CONCIERTO INFANTIL DE NAVIDAD”- Plaza de España -18:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

14 DE DICIEMBRE DE 2025

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

15 DE DICIEMBRE DE 2025

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

16 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

MIGUEL POVEDA. Concierto de Navidad - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

17 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

MIGUEL POVEDA. Concierto de Navidad - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.

SINFONÍA DE NAVIDAD INMA MARQUEZ PRESENTA “LA MISMA ESTRELLA” - Iglesia del Rosario - 20:30 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

18 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

LECTURA DRAMATIZADA “UN PEQUEÑO CONTRATIEMPO” de Alicia Domínguez. Intervienen: Alicia Domínguez y Koki Sánchez acompañadas al violín por Emilio Martín - Biblioteca José Celestino Mutis. Patio Central (C/San Miguel, 17). Entrada libre hasta completar aforo -19:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

19 DE DICIEMBRE DE 2025

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ EN ANA ORANTES. Espectáculos, actividades y actuaciones infantiles. Plaza de Ana Orantes. Horario sin determinar

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “OHANA EN NAVIDAD EN EL BARRIO DE SAN SEVERIANO”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express - Patio la Milagrosa - De 17:00 a 20:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “CULTIVANDO EL ARTE” - Patio la Milagrosa - 20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

20 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA CATEDRAL DE CÁDIZ BRILLA EN NAVIDAD CON TUS ÍDOLOS POP”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express. Plaza de la Catedral con Callejón de los Piratas. De 11:00 a 14:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “CORO HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO” - Plaza de la Catedral - 13:00 horas

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

21 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

22 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE Papá NOEL CON ACTIVIDADES - Plaza de la Reina - De 17:00 a 22:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

SINFONÍA DE NAVIDAD “ESCOLANÍA DE MARIA AUXILIADORA” - Iglesia de San Francisco - 20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

23 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

VISITA TEATRALIZADA “LA PUERTA DE TIERRA: EL BASTIÓN DEFINITIVO”. Actores caracterizados de época ofrecen recorrido por las murallas y Torreón del Monumento Puerta de Tierra. MONUMENTO PUERTA DE TIERRA. Duración: 90 min. aprox. Reservas en: 956 22 17 88. Máximo 50 Pax. 11:30 horas.

LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE Papá NOEL CON ACTIVIDADES - Plaza de la Reina - De 17:00 a 22:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

CONCIERTO DEL GRUPO“ENSEMBLE DE CLARINETES”- Museo Las Cortes - A partir de las 18:30 horas, Aforo 50 pax

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

26 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

“ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Historias sobre personajes, objetos y hechos históricos relacionados con la colección del Museo y la Navidad. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “HAKUNA MATATA EN SEGUNDA AGUADA EN NAVIDAD”. Animación musical navideña. Juegos tradicionales en formato gigantes. Photocall tematizado con personajes navideños. Talleres navideños. - Plaza Profesor Pedro Payán. De 17:00 a 20:00 horas

VILLANCICOS FLAMENCOS “LOS DEL PATIO” - Plaza Profesor Pedro Payan - 20:00 horas

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ ESPECTÁCULO “LA GRAN AVENTURA DE LOS REYES MAGOS” (MUSICAL - Plaza de San Juan de Dios - 18:00 horas

LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE REYES MAGOS CON ACTIVIDADES - Plaza de Barriada Loreto - De 17:00 a 22:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

27 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

“ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Historias sobre personajes, objetos y hechos históricos relacionados con la colección del Museo y la Navidad. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

LA NAVIDAD MÁS FRIKI. Juegos de mesa, video juegos, talleres… - Casa de la Juventud - Horario de 12:00 a 22:00 horas

LA LLAMADA MÁS MÁGICA. CASA DE REYES MAGOS CON ACTIVIDADES - Plaza de Barriada Loreto - De 17:00 a 22:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

VIII SAN SILVESTRE GADITANA 2025 - Plaza de España - 18:00 horas

SINFONÍA DE NAVIDAD. CONCIERTO AÑO NUEVO - Palacio de Congresos de Cádiz - (Horario por concretar)

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

28 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

SINFONÍA DE NAVIDAD "ORQUESTA BARROCA" - Catedral de Cádiz (interior) - 20:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

29 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

“ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

PRECAMPANADAS INFANTILES - Plaza. de San Juan de Dios - 18:00 A 21:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

30 DE DICIEMBRE DE 2025

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

“ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

2 DE ENERO DE 2026

VISITA DEL CARTERO REAL Y ESTRELLA DE ORIENTE. Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n). Pendiente de Horario

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas

¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

3 DE ENERO DE 2026

EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas

EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

VISITA TEATRALIZADA “LA PUERTA DE TIERRA: EL BASTIÓN DEFINITIVO”. Actores caracterizados de época ofrecen recorrido por las murallas y torreón del monumento puerta de tierra. MONUMENTO PUERTA DE TIERRA. Duración: 90 min. aprox. Reservas en: Reservas en: 956 22 17 88. Máximo 50 personas. 11:30 horas

VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas

CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

4 DE ENERO DE 2026

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)

LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas

EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025

5 DE ENERO DE 2026

PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30) (Hasta el 9 de enero)

GRAN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Otras actividades para esta Navidad 2025 en Cádiz