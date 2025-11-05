Las fechas del alumbrado de la Navidad 2025 en Cádiz

La Navidad se acerca y las ciudades no quieren dejar de pasar la oportunidad de aprovechar las fiestas para atraer a vecinos y visitantes y que se acerquen al comercio local. Ya son varios los municipios de la Bahía de Cádiz y de la provincia que han anunciado las fechas de inauguración de su alumbrado extraordinario, que se adelanta casi un mes a la festividad en sí en muchos lugares y con programas de actividades paralelos organizados por los ayuntamientos.

San Fernando, Chiclana, Puerto Real o Jerez han puesto fecha al encendido de las luces en sus calles, que no esperarán a diciembre. Cádiz o El Puerto aún no han dicho oficialmente el día, pero ya el año 2024 se hizo coincidir con las jornadas del Black Friday, con descuentos en los comercios, para empezar el ambiente navideños en las localidades. De momento, Jerez será la ciudad más tempranera.

Fechas de inauguración del alumbrado de Navidad en los principales municipios de Cádiz

Reyes Magos enuna plaza de Cádiz en la Navidad de 2024. / Miguel Gómez

Jerez: 21 de noviembre

Chiclana: 28 de noviembre

Puerto Real: 28 de noviembre

San Fernando: 29 de noviembre

Con las fechas oficiales ya anunciadas, será Jerez la primera que se vista de Navidad el 21 de noviembre, con una inauguración en el entorno de la Alameda Cristina y con la actuación de Luis de Perikín. El Ayuntamiento ha anunciado novedades en el programa

En Chiclana se dará la bienvenida el 28 de noviembre, con un programa también anunciado por el Ayuntamiento como“distinto al de otros años, cargado de novedades y acorde a una ciudad como Chiclana que aparece ya en el listado de poblaciones prioritarias para visitar en Navidad”.

San Fernando lo hará un día después en un acto que en los últimos años se ha convertido en un evento multitudinario con el que se da además inicio a la programación preparada para estas señaladas fechas, donde se anuncian también novedades.

Cádiz y El Puerto, a la espera de fecha oficial

En Cádiz capital "la Navidad viene fuerte como el año pasado", que fue un "éxito". Así lo apuntó el alcalde, Bruno García, hace alrededor de un mes. La empresa cordobesa Ximénez Group inició el mes de septiembre a instalar el cableado para la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad, que ya se ve en muchas calles de la ciudad. El Ayuntamiento ha adelantado que habrá una buena agenda de actividades y una buena iluminación para disfrutar en Cádiz de estas fiestas. El año pasado se inauguraron el 30 de noviembre, con lo que se prevé que la fecha sea parecida.

En El Puerto tampoco hay de momento día oficial, pero se espera que sea también en esas jornadas, antes de que llegue el puente de diciembre, para que luzcan las luces en la ciudad portuense.