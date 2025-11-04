Puerto Real anuncia su encendido de la Navidad más tempranero: 28 de noviembre

Desde finales del pasado mes de octubre, el alumbrado de la Navidad de Puerto Real está en gran parte instalado. El equipo de Gobierno no ha querido que las prisas de última hora acabasen retrasando un acto que cada año reúne a más gente en la Plaza de Jesús, con el que se da la bienvenida (más visual) a la Navidad.

De hecho, la intención es que el acto del encendido se produzca en la tarde del 28 de noviembre y, de ser así, se convertiría en el encendido del alumbrado más tempranero que se recuerda en la Villa. Este acto se ha celebrado habitualmente coincidiendo con el puente de diciembre. En alguna ocasión unos días antes (el 1 de diciembre el pasado año) y en otros algunos días después, pero nunca en el mes de noviembre.

Además, la delegación de Fiestas está trabajando para dar más realce al acto en el que la alcaldesa, acompañada de la edil de Fiestas y de quienes van a encarnar a los personajes de la Navidad, que se darán a conocer en estos días, aprietan el botón que ilumina la Villa. Ya se trabaja para que, además del habitual pasacalles de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo, se cuente también con algún que otro aliciente más.

En cualquier caso, todos los detalles de ese día, así como del resto de la Navidad, se darán a conocer el 21 de noviembre, junto con el cartel anunciador de la fiesta. Ese día se presentará el programa oficial de la Navidad en Puerto Real, que además de novedades contará con actos tradicionales como el Concurso de Belenes, la llegada del Cartero Real y la Cabalgata de la Ilusión.