Puerto Real planta cara a la IA: se prohíbe su uso para crear el cartel anunciador de la Navidad

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha producido muchos avances al tiempo que ha generado debates muy amplios en espacios como el artístico. Su uso para la elaboración de carteles, especialmente cuando se someten a un concurso, ha generado críticas del público y quejas de muchos colectivos y asociaciones de ilustradores.

Puerto Real no ha estado exento de esa polémica, que se suscitó con el cartel de la pasada Feria. Las dudas sobre su posible creación con una aplicación de Inteligencia Artificial llenaron las redes de comentarios. No obstante, hay que recordar que en las bases para la elección del cartel no existía ninguna norma que lo prohibiese.

Ahora, Puerto Real se ha unido a otros ayuntamientos que ya empieza a prohibir su uso y así se recogen en las bases de los concursos que lanzan. Aunque aún no se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento ha adelantado un extracto de las Bases del concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad 2025 en Puerto Real, con la intención de que las personas interesadas puedan ir trabajando ya en su obra.

La principal novedad de este año radica en que no se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial, ni siquiera como complemento o parte del proceso creativo. Para descartar esta posibilidad, las personas que participen en este concurso deberán presentar cinco fotografías de la evolución del proceso creativo, para verificar la autoría humana del diseño. El Ayuntamiento responde así a las peticiones de muchos de los hombres y mujeres artistas que en anteriores ediciones han accedido a la convocatoria.

Se admiten todos los medios y formatos posibles, y el tema deberá ser obligatoriamente la Navidad. Quienes deseen participar deberán entregar un boceto de su obra durante los diez días posteriores al siguiente de la publicación en el BOP y en tamaño A4 mediante sistema de plica.

Se ha establecido un premio de 295 euros para el cartel ganador, que será la imagen principal de la difusión que el Ayuntamiento realice de la Navidad. El cartel definitivo deberá estar diseñado para poder ser reproducido, al menos, a 100 x 70 cm.